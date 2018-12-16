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Koltuk yine Göçmen’in

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Göçmenköy, Doğancı’yı mağlup ederek 2 puan farkla yeniden liderlik koltuğuna oturudu. Doğancı ise düşüşünü sürdürdü

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Koltuk yine Göçmen’in
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YER: Göçmenköy Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Ahmet Özkurtuluş, Özal Çağlayan

GÖÇMENKÖY: Kemal, Mustafa, Mevlüt, Rifat, Arda, Cemal, Mustafa Ayker, Kadir (Dk.70 Salih), Buğra (Dk.75 Beytullah), Mustafa Arnavut, Kemal Uçaner (Dk.88 Erin)

DOĞANCI: Emre, Cahit, Berk (Dk.81 Batılay), Salih, Hasip, İsmail, Arif, Hüseyin Akaçalı (Dk.61 Hüseyin Karava), Cemal Cemsal (Dk.46 Yasin), Erencan, Semih

GOLLER: Dk.14 Mustafa Arnavut, Dk.82 Beytullah (Göçmenköy), Dk.76 Erencan (Doğancı)

K-PETBirinci Lig’in on üçüncü hafta maçında Göçmenköy ile Doğancı, Göçmenköy Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Göçmenköy maça daha etkili başlayan taraf olurken, henüz 14. dakikada golcüsü Mustafa Arnavut ile 1-0 öne geçip, devreyi bu skorla tamamladı.

Doğancı ikinci devreye daha etkili başladı. Özellikle sağ kanattan kaptan Erencan Aslan’nın taşıdığı toplarla etkili olmaya başlayan Doğancı, Erencan’ın 76’daki golüyle de beraberliği yakaldı. 1-1

Bu golden sonra Göçmenköy rakibinin üzerine yüklenmeye başlarken, uzun ve yüksek toplarla gol aramaya başladı. Bu oyun düzeninin etkili elemanı Beytullah Arık 82’nci dakikada takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti. 2-1

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1’lik skorla kazanıp, 28 puanla liderliğe yükseldi.

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