Koltuk ocakta yandı

Yer: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Mehmet Ekşici, Burak Mandralı
TOL: Cenk, Ali, Mehmet, İlker İnceler, Bilal, Osei, İbrahim, Doğukan(Deniz), Oha, İnsa(İlker Tek), Remzi(Cevdet)
Cihangir Mehmedemin, Çağlar(Hüseyin), Mikail, Zihni, Nurettin, Behiç(Gökhan), Musa, Ali, Mishali, Ndue, Eric
K-PET Süper Ligde 14. haftanın en önemli maçlarından olan Türk Ocağı - Cihangir maçını kazanan ev sahibi Türk Ocağı, zirvedeki iddiasını artırırken, Cihangir'i de liderlikten indirdi.
DK. 15. Ali Ozbahar sağdan köşe atışı kullandı, ceza alanı içinde yükselen Insa topu ağlara göndererek T. Ocağını 1-0 öne geçirdi.
DK.21. Ali bir kez daha kale içine topu kesti, Insa'nin kafa vuruşu az farka dışarı cıktı.
DK. 27 soldan Oha ortaladı, Remzi kafa vuruşunu kaleci M.Emin'in eline gönderdi.
DK. 33. Oha vurdu, kale alanı içinde Doğukan kafa ile topu kaleye göndermek isterken Zihnî topu uzaklaştırdı.
DK. 48 Musa sağdan topu kale içine ortaladı, Michali ters ayakta yakalanınca gol şansını yitirdi.
DK. 49 Oha vurdu, top savunmadan döndü. Remzi önüne gelen topu Doğukan'a uzattı, Doğukan önünden geçen topa vuramayınca, savunma topu uzaklaştırdı.
Dk 64. Oha uzun topla savunmanın arkasına sarktı, kaleci ile karşı karşıya vurdu, top direk dibinden dışarı cıktı.
DK. 75. Soldan Ocak kalesine gönderilen topla Mishali buluştu, sert vuruşu üstten dışarı gitti. DK.82 Michali sol çaprazdan vurdu, kaleci Cenk'i geçen top arka direk dibi dışarı.
. DK. 88. Gökhan sert vurdu, top az farkla dışarı giderken, 5 dakikalık uzatmada da karşılıklı ataklar gol getirmeyince, T. Ocağı Cihangiri 1-0 mağlup etti.
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|14
|10
|2
|2
|43
|14
|29
|32
|2.
|Cihangir GSK
|14
|10
|0
|4
|41
|22
|19
|30
|3.
|Türk Ocağı Limasol
|14
|8
|5
|1
|25
|12
|13
|29
|4.
|Doğan Türk Birliği
|14
|9
|1
|4
|29
|16
|13
|28
|5.
|Yenicami AK
|14
|7
|3
|4
|40
|29
|11
|24
|6.
|Merit Alsancak Yeşilova
|14
|7
|2
|5
|34
|23
|11
|23
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|14
|7
|2
|5
|26
|20
|6
|23
|8.
|Baf Ülkü Yurdu
|14
|7
|2
|5
|27
|31
|-4
|23
|9.
|Göçmenköy İYSK
|14
|6
|4
|4
|24
|24
|0
|22
|10.
|Hamitköy ŞHSK
|14
|5
|2
|7
|29
|41
|-12
|17
|11.
|Lefke TSK
|14
|4
|4
|6
|21
|28
|-7
|16
|12.
|Binatlı YSK
|14
|3
|3
|8
|19
|26
|-7
|12
|13.
|Çetinkaya TSK
|14
|3
|2
|9
|18
|29
|-11
|11
|14.
|Gönyeli SK
|14
|3
|1
|10
|21
|40
|-19
|10
|15.
|Gençlik Gücü TSK
|14
|2
|3
|9
|18
|35
|-17
|9
|16.
|Düzkaya KOSK
|14
|2
|2
|10
|17
|42
|-25
|8