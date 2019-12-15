Koltuk ocakta yandı

Türk Ocağı, haftaya lider giren Cihangir'i mağlup ederek rakibini liderlik koltuğundan indirdi. Üçüncü sıradaki yerini koruyan Türk Ocağı, Ali Özbahar'ın yıldızlaştığı maçı kazanarak, üst üste ikinci galibiyetini alıp yeniden seriye başladı

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Mehmet Ekşici, Burak Mandralı

TOL: Cenk, Ali, Mehmet, İlker İnceler, Bilal, Osei, İbrahim, Doğukan(Deniz), Oha, İnsa(İlker Tek), Remzi(Cevdet)

Cihangir Mehmedemin, Çağlar(Hüseyin), Mikail, Zihni, Nurettin, Behiç(Gökhan), Musa, Ali, Mishali, Ndue, Eric

K-PET Süper Ligde 14. haftanın en önemli maçlarından olan Türk Ocağı - Cihangir maçını kazanan ev sahibi Türk Ocağı, zirvedeki iddiasını artırırken, Cihangir'i de liderlikten indirdi.

DK. 15. Ali Ozbahar sağdan köşe atışı kullandı, ceza alanı içinde yükselen Insa topu ağlara göndererek T. Ocağını 1-0 öne geçirdi.

DK.21. Ali bir kez daha kale içine topu kesti, Insa'nin kafa vuruşu az farka dışarı cıktı.

DK. 27 soldan Oha ortaladı, Remzi kafa vuruşunu kaleci M.Emin'in eline gönderdi.

DK. 33. Oha vurdu, kale alanı içinde Doğukan kafa ile topu kaleye göndermek isterken Zihnî topu uzaklaştırdı.

DK. 48 Musa sağdan topu kale içine ortaladı, Michali ters ayakta yakalanınca gol şansını yitirdi.

DK. 49 Oha vurdu, top savunmadan döndü. Remzi önüne gelen topu Doğukan'a uzattı, Doğukan önünden geçen topa vuramayınca, savunma topu uzaklaştırdı.

Dk 64. Oha uzun topla savunmanın arkasına sarktı, kaleci ile karşı karşıya vurdu, top direk dibinden dışarı cıktı.

DK. 75. Soldan Ocak kalesine gönderilen topla Mishali buluştu, sert vuruşu üstten dışarı gitti. DK.82 Michali sol çaprazdan vurdu, kaleci Cenk'i geçen top arka direk dibi dışarı.

. DK. 88. Gökhan sert vurdu, top az farkla dışarı giderken, 5 dakikalık uzatmada da karşılıklı ataklar gol getirmeyince, T. Ocağı Cihangiri 1-0 mağlup etti.

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

