banner255
banner69
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
1 0
Merit Lefkoşa’da Tania coşkusu
Merit Lefkoşa’da Tania coşkusu
10 0
 
Başkentte Kaymaklı farkı
Başkentte Kaymaklı farkı
122 0
Garga, liderliğe kanatlandı
Garga, liderliğe kanatlandı
34 0
2020 Audi’ler heyecan yaratacak
2020 Audi’ler heyecan yaratacak
22 0
Derbide gülen Baf
Derbide gülen Baf
240 0
GG’nin zirve aşkı
GG’nin zirve aşkı
19 0
banner355

Koltuk ocakta yandı

banner27

Türk Ocağı, haftaya lider giren Cihangir'i mağlup ederek rakibini liderlik koltuğundan indirdi. Üçüncü sıradaki yerini koruyan Türk Ocağı, Ali Özbahar'ın yıldızlaştığı maçı kazanarak, üst üste ikinci galibiyetini alıp yeniden seriye başladı

Koltuk ocakta yandı

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Mehmet Ekşici, Burak Mandralı

TOL: Cenk, Ali, Mehmet, İlker İnceler, Bilal, Osei, İbrahim, Doğukan(Deniz), Oha, İnsa(İlker Tek), Remzi(Cevdet)

Cihangir Mehmedemin, Çağlar(Hüseyin), Mikail, Zihni, Nurettin, Behiç(Gökhan), Musa, Ali, Mishali, Ndue, Eric

K-PET Süper Ligde 14. haftanın en önemli maçlarından olan Türk Ocağı - Cihangir maçını kazanan ev sahibi Türk Ocağı, zirvedeki iddiasını artırırken, Cihangir'i de liderlikten indirdi.

DK. 15. Ali Ozbahar sağdan köşe atışı kullandı, ceza alanı içinde yükselen Insa topu ağlara göndererek T. Ocağını 1-0 öne geçirdi.

DK.21. Ali bir kez daha kale içine topu kesti, Insa'nin kafa vuruşu az farka dışarı cıktı.

DK. 27 soldan Oha ortaladı, Remzi kafa vuruşunu kaleci M.Emin'in eline gönderdi.

DK. 33. Oha vurdu, kale alanı içinde Doğukan kafa ile topu kaleye göndermek isterken Zihnî topu uzaklaştırdı.

DK. 48 Musa sağdan topu kale içine ortaladı, Michali ters ayakta yakalanınca gol şansını yitirdi.

DK. 49 Oha vurdu, top savunmadan döndü. Remzi önüne gelen topu Doğukan'a uzattı, Doğukan önünden geçen topa vuramayınca, savunma topu uzaklaştırdı.

Dk 64. Oha uzun topla savunmanın arkasına sarktı, kaleci ile karşı karşıya vurdu, top direk dibinden dışarı cıktı.

DK. 75. Soldan Ocak kalesine gönderilen topla Mishali buluştu, sert vuruşu üstten dışarı gitti. DK.82 Michali sol çaprazdan vurdu, kaleci Cenk'i geçen top arka direk dibi dışarı.

. DK. 88. Gökhan sert vurdu, top az farkla dışarı giderken, 5 dakikalık uzatmada da karşılıklı ataklar gol getirmeyince, T. Ocağı Cihangiri 1-0 mağlup etti.

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 14 10 2 2 43 14 29 32
2. Cihangir GSK 14 10 0 4 41 22 19 30
3. Türk Ocağı Limasol 14 8 5 1 25 12 13 29
4. Doğan Türk Birliği 14 9 1 4 29 16 13 28
5. Yenicami AK 14 7 3 4 40 29 11 24
6. Merit Alsancak Yeşilova 14 7 2 5 34 23 11 23
7. Küçük Kaymaklı TSK 14 7 2 5 26 20 6 23
8. Baf Ülkü Yurdu 14 7 2 5 27 31 -4 23
9. Göçmenköy İYSK 14 6 4 4 24 24 0 22
10. Hamitköy ŞHSK 14 5 2 7 29 41 -12 17
11. Lefke TSK 14 4 4 6 21 28 -7 16
12. Binatlı YSK 14 3 3 8 19 26 -7 12
13. Çetinkaya TSK 14 3 2 9 18 29 -11 11
14. Gönyeli SK 14 3 1 10 21 40 -19 10
15. Gençlik Gücü TSK 14 2 3 9 18 35 -17 9
16. Düzkaya KOSK 14 2 2 10 17 42 -25 8
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.