Koltuk Cihangir’in

K-PET Süper Ligde 12. hafta sonunda Cihangir, Mağusa Türk Gücü ve Yenicami’nin puan kayıpları sonrasında liderliğe yükseldi. Mağusa Türk Gücü ikinci, Yenicami üçüncü sırada yer aldı

K-PET Süper Ligde 12. hafta sonunda Cihangir, Mağusa Türk Gücü ve Yenicami’nin puan kayıpları sonrasında liderliğe yükseldi. Mağusa Türk Gücü ikinci, Yenicami üçüncü sırada yer aldı

K-PET Süper Ligin alt sıralarında sonuncu Çetinkaya’nın çıkışı devam ederken, Düzkaya da düşme potasında yer alıyor. Gençlik Gücü ve Gönyeli de sıkıntılı bölgede yer alıyorlar

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 15 gole ulaşırken, onu 13 golle Kossi, 12 golle John Ebuka, 11 golle de takip ediyor

Haftanın Takımı: Lefke

Lefke, Batı derbisinde Baf Ülkü Yurdu’nu deplasmanda iyi futbolu ile mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı

Haftanın Yıldızı: Musa Şanlıer (Cihangir)

Cihangir rüya gibi bir sezon yaşarken, bunda en önemli faktörlerden olan Musa Şanlıer, liderliğin geldiği Düzkaya maçındaki harika futbolunu da 2 golle süsledi

Haftanın Teknik Adamı: Şenol Canbulat (Merit Alsancak Yeşilova)

Şenol Canbulat, Merit Alsancak Yeşilova’nın ilk devresinde sıkıntı yaşadığı Hamitköy maçının ikinci devresinde takımına yaptığı yerinde müdahalelerle farklı galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Baf Ülkü Yurdu – Lefke)

Emre Öztaşlı, Baf Ülkü Yurdu ile Lefke Batı derbisinde yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir maç yönetti

Haftanın Kare Ası

Kani (Çetinkaya)

Frides (MAY)

Okorie (Lefke)

Ndue (Cihangir)

Haftanın On Biri

Yunus (Binatlı)

Mustafa (Lefke)

Çağlar (Cihangir)

Emin (MAY)

Allen (Çetinkaya)

Erdinç (DTB)

Eric (Cihangir)

Mbah (MAY)

Billy (DTB)

Babacar (DTB)

Joseph (Göçmenköy)

K-PET Süper Ligde 12. haftada alınan sonuçlar şöyle;

Göçmenköy – Gönyeli 2-1

K.Kaymaklı – DTB 0-2

MTG – Binatlı 1-1

Cihangir – Düzkaya 7-2

M.A.Yeşilova – Hamitköy 4-1

BÜY – Lefke 0-2

Çetinkaya – Yenicami 2-1

Türk Ocağı – Gençlik Gücü 1-1

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper Ligde 13. haftanın programı şöyle;

7 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Yenicami – BÜY

DTB – M.A.Yeşilova

Binatlı – Çetinkaya

Cihangir – Göçmenköy

8 Aralık Pazar, Saat 14:00

Hamitköy – Gönyeli

Düzkaya – Türk Ocağı

Gençlik Gücü – MTG

Lefke – K.Kaymaklı