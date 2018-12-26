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Koltuk bu kez Akova’nın

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K-PET Birinci Lig’de 14. hafta maçları sonunda haftaya lider giren Göçmenköy’ü mağlup eden Akova, liderlik koltuğuna oturdu. İlk 5’teki diğer 4 takımın galip gelemediği haftanın, en kârlı takımı oldu

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Koltuk bu kez Akova’nın
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K-PET Birinci Lig’de 14. hafta maçları sonunda haftaya lider giren Göçmenköy’ü mağlup eden Akova, liderlik koltuğuna oturdu. İlk 5’teki diğer 4 takımın galip gelemediği haftanın, en kârlı takımı oldu

K-PET Birinci Lig’in dibinde yer alan sonuncu Değirmenlik ile Maraş, puan toplamaya devam ederlerken, düşme hattından kurtulma adına umutlarını yeşerttiler

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı Yarışı’nda İrfan Boşnak, 19 gole ulaşırken, farkı daha da açtı. İrfan’ı, Toykan ile Muhammet, 13’er golle takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Maraş

Maraş, son haftalardaki çıkışını zorlu Doğancı deplasmanında da sürdürürken, rakibini mağlup ederek, düşme hattından kurtulma şansını artırdı

Haftanın Yıldızı: İrfan Boşnak (Akova)

Lider Akova’nın bu sezon yakaladığı başarıda büyük payı olan İrfan Boşnak, Göçmenköy’ü mağlup ettikleri maçta da iyi futbolu sonrasında 2 gol atarken, Gol Krallığı Yarışı’nda da 19 gole ulaştı

Haftanın Teknik Direktörü: Ahmet Ogan (Mesarya)

Ahmet Ogan, Çanakkale deplasmanına Mesarya’yı iyi motive ederken, geriye düşen takımına yaptığı yerinde müdahalelerle de takımının 3 puan almasını sağladı

Haftanın Hakemi: İsfendiyar Açıksöz(Düzkaya – Ozanköy)

İsfendiyar Açıksöz, haftanın zorlu mücadelelerinden olan Düzkaya – Ozanköy maçını, başarıyla yönetirken, verdiği penaltı ve kırmızı kart kararları da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Feyyaz(Ozanköy)

Hamit (Maraş)

İsmail (Dumlupınar)

Eren (Mesarya)

Haftanın On Biri

Ersoy (YB)

Çağrı (YB)

Mustafa Köleli (Maraş)

Volkan (Mesarya)

İsmet (Akova)

Ahmet Kıyı (Mesarya)

Berhan (Akova)

Cenker (BB)

Berke (Dumlupınar)

Aksel (Ozanköy)

Justice (BB)

K-Pet 1.Lig’de 14. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Yeni Boğaziçi – Yalova, 1-0

Çanakkale – Mesarya, 1-3

Akova – Göçmenköy, 4-1

Doğancı – Maraş, 0-1

Hamitköy – Değirmenlik, 1-1

Düzkaya – Ozanköy, 0-1

Bostancı Bağcıl – Karşıyaka, 4-1

Mormenekşe – Yonpaş Dumlupınar, 1-2

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

AKOVA VUDA TÇB

14

9

2

3

42

17

25

29

2.

GÖÇMENKÖY İYSK

14

9

1

4

24

18

6

28

3.

HAMİTKÖY ŞHSK

14

8

3

3

37

22

15

27

4.

DÜZKAYA KOSK

14

8

1

5

23

14

9

25

5.

YALOVA SK

14

7

4

3

20

12

8

25

6.

OZANKÖY SK

14

7

3

4

26

22

4

24

7.

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

14

6

2

6

27

19

8

20

8.

KARŞIYAKA ASK

14

5

5

4

24

21

3

20

9.

BOSTANCI BAĞCIL SK

14

6

1

7

26

26

0

19

10.

MESARYA SK

14

5

4

5

24

25

-1

19

11.

YENİBOĞAZİÇİ DSK

14

5

3

6

19

22

-3

18

12.

DOĞANCI SK

14

5

2

7

14

25

-11

17

13.

MORMENEKŞE GB

14

5

1

8

24

29

-5

16

14.

ÇANAKKALE TSK

14

5

0

9

18

30

-12

15

15.

MARAŞ GSK

14

4

1

9

18

37

-19

13

16.

DEĞİRMENLİK SK

14

1

1

12

13

40

-27

4

K-Pet 1.Lig'de haftanın programı şöyle:

29 Aralık Cumartesi, Saat14:00

Ozanköy - Yeni Boğaziçi, Mustafa Özkayım Stadı

Yalova - Bostancı Bağcıl, Tahsin Mertekçi Stadı

Göçmenköy - Çanakkale, Göçmenköy Stadı

Akova - Doğancı, Eray Vudalı Stadı

Değirmenlik - Maraş, Sadık Cemil Stadı

Karşıyaka - Mormenekşe, Cemal Şahdur Stadı

Mesarya - Düzkaya, Hasan Bardakko Stadı

Yonpaş Dumlupınar - Hamitköy, Dr Fazıl Küçük Stadı

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