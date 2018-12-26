Koltuk bu kez Akova’nın

K-PET Birinci Lig’de 14. hafta maçları sonunda haftaya lider giren Göçmenköy’ü mağlup eden Akova, liderlik koltuğuna oturdu. İlk 5’teki diğer 4 takımın galip gelemediği haftanın, en kârlı takımı oldu
K-PET Birinci Lig’in dibinde yer alan sonuncu Değirmenlik ile Maraş, puan toplamaya devam ederlerken, düşme hattından kurtulma adına umutlarını yeşerttiler
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı Yarışı’nda İrfan Boşnak, 19 gole ulaşırken, farkı daha da açtı. İrfan’ı, Toykan ile Muhammet, 13’er golle takip ediyorlar
Haftanın Takımı: Maraş
Maraş, son haftalardaki çıkışını zorlu Doğancı deplasmanında da sürdürürken, rakibini mağlup ederek, düşme hattından kurtulma şansını artırdı
Haftanın Yıldızı: İrfan Boşnak (Akova)
Lider Akova’nın bu sezon yakaladığı başarıda büyük payı olan İrfan Boşnak, Göçmenköy’ü mağlup ettikleri maçta da iyi futbolu sonrasında 2 gol atarken, Gol Krallığı Yarışı’nda da 19 gole ulaştı
Haftanın Teknik Direktörü: Ahmet Ogan (Mesarya)
Ahmet Ogan, Çanakkale deplasmanına Mesarya’yı iyi motive ederken, geriye düşen takımına yaptığı yerinde müdahalelerle de takımının 3 puan almasını sağladı
Haftanın Hakemi: İsfendiyar Açıksöz(Düzkaya – Ozanköy)
İsfendiyar Açıksöz, haftanın zorlu mücadelelerinden olan Düzkaya – Ozanköy maçını, başarıyla yönetirken, verdiği penaltı ve kırmızı kart kararları da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Feyyaz(Ozanköy)
Hamit (Maraş)
İsmail (Dumlupınar)
Eren (Mesarya)
Haftanın On Biri
Ersoy (YB)
Çağrı (YB)
Mustafa Köleli (Maraş)
Volkan (Mesarya)
İsmet (Akova)
Ahmet Kıyı (Mesarya)
Berhan (Akova)
Cenker (BB)
Berke (Dumlupınar)
Aksel (Ozanköy)
Justice (BB)
K-Pet 1.Lig’de 14. haftada alınan sonuçlar şöyle:
Yeni Boğaziçi – Yalova, 1-0
Çanakkale – Mesarya, 1-3
Akova – Göçmenköy, 4-1
Doğancı – Maraş, 0-1
Hamitköy – Değirmenlik, 1-1
Düzkaya – Ozanköy, 0-1
Bostancı Bağcıl – Karşıyaka, 4-1
Mormenekşe – Yonpaş Dumlupınar, 1-2
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
14
|
9
|
2
|
3
|
42
|
17
|
25
|
29
|
2.
|
14
|
9
|
1
|
4
|
24
|
18
|
6
|
28
|
3.
|
14
|
8
|
3
|
3
|
37
|
22
|
15
|
27
|
4.
|
14
|
8
|
1
|
5
|
23
|
14
|
9
|
25
|
5.
|
14
|
7
|
4
|
3
|
20
|
12
|
8
|
25
|
6.
|
14
|
7
|
3
|
4
|
26
|
22
|
4
|
24
|
7.
|
14
|
6
|
2
|
6
|
27
|
19
|
8
|
20
|
8.
|
14
|
5
|
5
|
4
|
24
|
21
|
3
|
20
|
9.
|
14
|
6
|
1
|
7
|
26
|
26
|
0
|
19
|
10.
|
14
|
5
|
4
|
5
|
24
|
25
|
-1
|
19
|
11.
|
14
|
5
|
3
|
6
|
19
|
22
|
-3
|
18
|
12.
|
14
|
5
|
2
|
7
|
14
|
25
|
-11
|
17
|
13.
|
14
|
5
|
1
|
8
|
24
|
29
|
-5
|
16
|
14.
|
14
|
5
|
0
|
9
|
18
|
30
|
-12
|
15
|
15.
|
14
|
4
|
1
|
9
|
18
|
37
|
-19
|
13
|
16.
|
14
|
1
|
1
|
12
|
13
|
40
|
-27
|
4
K-Pet 1.Lig'de haftanın programı şöyle:
29 Aralık Cumartesi, Saat14:00
Ozanköy - Yeni Boğaziçi, Mustafa Özkayım Stadı
Yalova - Bostancı Bağcıl, Tahsin Mertekçi Stadı
Göçmenköy - Çanakkale, Göçmenköy Stadı
Akova - Doğancı, Eray Vudalı Stadı
Değirmenlik - Maraş, Sadık Cemil Stadı
Karşıyaka - Mormenekşe, Cemal Şahdur Stadı
Mesarya - Düzkaya, Hasan Bardakko Stadı
Yonpaş Dumlupınar - Hamitköy, Dr Fazıl Küçük Stadı