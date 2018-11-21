Koltuğun yeni sahibi Göçmenköy

K-PET Birinci Lig'de Düzkaya, Yalova, Ozanköy ve Karşıyaka ise ilk 3'ü 15'er puanla takip ediyorlar
K-PET Birinci Lig'in dibinde yer alan liglerin tek puansız takımı Değirmenlik sonunculukta kalmaya devam ederken, ilk galibiyetini alan Maraş umutlarını tazeledi
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında 12 golle önde giden İrfan Boşnak'ı, takım arkadaşı Cemil 9 golle takip ederken, Bekir Yıldız, Toykan Hacet, Muhammed Savaşçı ve Hasan Özçelik, 8'er golle sıralanıyorlar
Haftanın Takımı: Çanakkale
Ligin dibinde umutlarını tazelemek için mutlak kazanması gereken Değirmenlik'i deplasmanda iyi futbol sonrasında rahat mağlup eden Çanakkale, alt sıralardan uzaklaşma adına önemli 3 puanı hanesine yazdı
Haftanın Futbolcusu: Zekai Serdar (Bostancı Bağcıl)
Bostancı Bağcıl zorlu Mormenekşe maçında geriye düştüğü maçı kazanmayı başarırken, bunda en büyük pay 2 golü atan Zekai Serdar'ındı
Haftanın Teknik Adamı: Nazım Aktunç (Göçmenköy)
Nazım Aktunç zorlu Karşıyaka maçında takımı Göçmenköy'e yaptığı yerinde ve zamanında müdahalelerle galibiyeti getirdi. Alınan Göçmenköy'ü liderliğe taşıdı
Haftanın Hakemi: Hakan Ünal (Mormenekşe - Bostancı Bağcıl)
Hakan Ünal, Mormenekşe ile Bostancı Bağcıl arasında oynanan ve büyük çekişme içerisinde geçen maçı pozisyonlara yakın olarak başarıyla yönetti
Haftanın Kare Ası
Umut (Çanakkale)
Arif Solkanat (Doğancı)
Doğan (Maraş)
Mustafa Arnavut (Göçmenköy)
Haftanın On Biri
Emre (Doğancı)
Mehmet (Bostancı Bağcıl)
Çağdaş (Çanakkale)
Hamit (Maraş)
Ahmet Zaifoğlu (Bostancı Bağcıl)
Ersen(Doğancı)
Burçin (YB)
Reşit (Göçmenköy)
Eren (Maraş)
Selçuk (Çanakkale)
Salih (Doğancı)
-Pet 1.Lig
Ozanköy – Doğancı 0 – 1
Yalova – Mesarya 1 – 1
Mormenekşe – B. Bağcıl 1 – 2
Maraş - Düzkaya 1 – 0
Karşıyaka - Göçmenköy 0 – 1
Hamitköy - Yeniboğaziçi 1 – 1
Değirmenlik - Çanakkale 1 – 3
Yonpaş Dumlupınar - Akova 2 – 2
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
9
|
7
|
0
|
2
|
16
|
8
|
8
|
21
|
2.
|
9
|
6
|
1
|
2
|
30
|
11
|
19
|
19
|
3.
|
9
|
5
|
2
|
2
|
26
|
15
|
11
|
17
|
4.
|
9
|
5
|
0
|
4
|
16
|
11
|
5
|
15
|
5.
|
9
|
4
|
3
|
2
|
14
|
9
|
5
|
15
|
6.
|
9
|
4
|
3
|
2
|
14
|
9
|
5
|
15
|
7.
|
9
|
4
|
3
|
2
|
18
|
16
|
2
|
15
|
8.
|
9
|
4
|
2
|
3
|
10
|
16
|
-6
|
14
|
9.
|
9
|
4
|
1
|
4
|
16
|
16
|
0
|
13
|
10.
|
9
|
3
|
3
|
3
|
13
|
16
|
-3
|
12
|
11.
|
9
|
4
|
0
|
5
|
13
|
18
|
-5
|
12
|
12.
|
9
|
3
|
2
|
4
|
20
|
14
|
6
|
11
|
13.
|
9
|
3
|
2
|
4
|
10
|
14
|
-4
|
11
|
14.
|
9
|
3
|
1
|
5
|
11
|
17
|
-6
|
10
|
15.
|
9
|
1
|
1
|
7
|
8
|
25
|
-17
|
4
|
16.
|
9
|
0
|
0
|
9
|
6
|
26
|
-20
|
0
K-Pet 1. Lig 10. Hafta maç programı:
24 Kasım Cumartesi
Yeni Boğaziçi – Maraş
Düzkaya – Değirmenlik
Göçmenköy – Yalova
Akova – Karşıyaka
Doğancı – Mormenekşe
Mesarya – Ozanköy
25 Kasım Pazar
B.Bağcıl – Hamitköy
Çanakkale –Yonpaş Dumlupınar