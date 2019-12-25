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Kolcu: Kupayı istiyoruz

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Göçmenköy'ün teknik direktörü Derviş Kolcu, Nicosia Kıbrıs Kupası ile ilgili açıklamalarda bulunurken, kupayı kazanmak istediklerini söyledi

Kolcu: Kupayı istiyoruz

K-PET Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy'ün teknik direktörü Derviş Kolcu, Nicosia Kıbrıs Kupası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Derviş Kolcu'nun açıklamaları şöyle:

"Göçmenköy olarak ligde iyi durumdayız. Ligdeki konumumuzu geliştirip kupada ilerlemek istiyoruz. Ligin devre arasında da bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız.

Çünkü kupa lig gibi uzun soluklu bir yarış değildir. Şansınız da yerinde olursa 3 - 4 maçla final oynayabilirsiniz. Biz bunu zorlamaya çalışacağız. Göçmenköy olarak Nicosia Kıbrıs Kupasını istiyoruz. İlk tur maçıma da kazanmak için çıkacağız."

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