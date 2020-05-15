Köksal’ın hedefleri büyük

İskele Trabzonspor’da yeniden başkan adayı olacak olan Tayfun Köksal, yeniden kulüp başkanı olması halinde özellikle kulüp alt yapısına yönelik önemli yatırımlar yapmayı ve kulübün hizmet alanlarını genişletmeyi hedefliyor

1461 İskele Trabzonspor’da yeniden başkan adayı olacak olan Tayfun Köksal, üyelerin onayını alıp yeniden kulüp başkanı olması halinde özellikle kulüp alt yapısına yönelik önemli yatırımlar yapmayı ve kulübün hizmet alanlarını genişletmeyi hedefliyor.

Tayfun Köksalkulüp başkanı olması halindeyapmayı hedefledikleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yeni dönemde yönetim kurulu olarak göreve seçildiğimiz zaman kulüp binamızı ve 2011 yılında bakanlar kurulu kararı ile kulübümüze verilen araziye sahamızı yaptırmak için hızlı bir şekilde girişimlere başlayacağız. Kulüp binamızın tadilatını yaptırmak için yeni dönemde çalışmalara başlayacağız.

İskele bölgesinde şuanda 80’e yakın alt yapı çocuğumuza spor olanakları sağlıyoruz. Onlar için de yeni dönemde alt yapı komitesi oluşturacağız. 2 sezon önce kurduğumuz alt yapının meyvelerini almaya başlıyoruz.

Yapacağımız kulüp tamiri sonrasında spor kulübümüzün içerisine masa tenisi, kütüphane ve alt yapıdakiçocukların gelişimleri için aktiviteler gerçekleştirecekleri eşyalar yerleştireceğiz. Amacımız İskele ve İskele’ye bağlı olan köylerimize hizmet etmek, bu kulübün sadece futbola endeksli kalmadığını ve diğer branşlara da yöneleceğini göstertmektir.

Bu arada alt yapıya ve kulübe herzaman desteğini esirgemeyen değerli sponsorlarımıza ve İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ve değerli belediye meclis üyelerine çok teşekkür eder, yeni dönemde sporu ve sporcuyu destekleyen devletimize ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’na, kulüpler için verdiği emeğe çok teşekkür ederim.”