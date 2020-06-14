Köksal yönetimi iş başı yaptı

BTM Birinci Lig kulüplerinden 1461 İskele Trabzonspor’da yeniden başkanlığa seçilen Tayfun Köksal ve yönetim kurulu iş başı yaptı.
1461 İskele Trabzonspor yönetim kurulu ilk toplantısında hedeflerini belirlerken, bu hedefleri gerçekleştirmek için yoğun bir çalışma temposu içerisine girecek.
1464 İskele Trabzonspor’un yeni yönetimi ve görev dağılımı şöyle olmuştu:
BAŞKAN: Tayfun Köksal
AS BAŞKAN: Hasan Yıldız
SEKRETER: Aliye BayramoğluDinç
MALİ İŞLER: Hasan Bulut, Kemal Kırıkkale
SPORTİF FALİYETLER VE SPORCU SOR: Sabahattin Kırmızıyüz, Halil Kızıl, Engin İmre, Ahmet Köksal, Burhan Vural
AKADEMİ SOR: Fatma Kuş, GülŞişecan, Hayri Beyoğlu, Hanife Demir, Zafer Kuş, Aliye BayramoğluDinç
DİSİPLİN KURULU: Mustafa Köksal, Sabahattin Kırmızıyüz, Yavuz Tanrıkulu.
DENETLEME KURULU: Ahmet Yıldız, Taner Nusret, Sefa Kurukafa
FAAL ÜYELER: Mehmet Demir, Ahmet Köksal, Zafer Kuş, Yusuf Delibaş, Sertaç Akdemir