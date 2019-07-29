Köksal ve ekibi hedef büyüttü

1461 İskele Trabzonspor'da Tayfun Köksal başkanlığındaki yönetim kurulu, hedef büyüttü. Geride kalan sezonda BTM İkinci Ligde şampiyon olarak BTM Birinci Lige yükselen bordo mavililer, yeni sezon için çalışmalara başladılar. 1461 İskele Trabzonspor'da yeni sezonda hedef Birinci Lige yükselmek olarak belirlendi. Tayfun Köksal, 2018 - 2019 sezonunda elde ettikleri şampiyonluk sonrasında, 2019 - 2020 sezonunda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.