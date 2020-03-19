banner411
banner69
Futbolda bireysel çalışma dönemi
Futbolda bireysel çalışma dönemi
48 0
İşadamlarından büyük duyarlılık
İşadamlarından büyük duyarlılık
226 0
 
Lefkoşa Devlet Hastanesi 10 güne hazır
Lefkoşa Devlet Hastanesi 10 güne hazır
88 0
“Bize güvenin”
“Bize güvenin”
121 0
Futbolun İmam’ı
Futbolun İmam’ı
327 0
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
208 0
Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
63 0
banner374

Köksal: Hedefimiz şampiyonluk olacak

banner27

1461 İskele Trabzonspor’da başkanlığa yeniden aday olacak olan Tayfun Köksal, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olacağını açıkladı

Köksal: Hedefimiz şampiyonluk olacak

BTM Birinci Lig kulüplerinden 1461 İskele Trabzonspor, 3. olağan genel kurulunu 26 Nisan Pazar günü İskeleBelediyesi Kapalı Düğün Salonunda saat 12:00’de gerçekleştirecek.

Başkanlığa yeniden aday olacak olan başkan Tayfun Köksal genel kurul tarihini açıklamaları ve hedefleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Tayfun Köksal’ın açıklamaları şöyle:

“Tabii ki içinde bulunduğumuz durumun farkındayız. Ancak bugünleri en erken zamanda atlatacağımız ümidiyle, yaklaşık bir buçuk ay kadar zamanı olan genel kurulumuz için adaylık niyetinde olanların kendilerini hazırlamaları maksadıyla üyelerimizi bilgilendirmek istedik.

Yeni oluşturacağımız yönetim kurulunda değişiklikler olacak. Yönetim kuruluna yeni isimler katılacak.

3. olağan genel kurulumuzdan hemen sonra acil olarak çalışmalarımıza başlayacağız. Çünkü 1461 İskele Trabzonspor’un yeni sezonda hedefi mutlaka şampiyonluk olacaktır.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.