Köksal: Hedefimiz şampiyonluk olacak

1461 İskele Trabzonspor’da başkanlığa yeniden aday olacak olan Tayfun Köksal, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olacağını açıkladı

BTM Birinci Lig kulüplerinden 1461 İskele Trabzonspor, 3. olağan genel kurulunu 26 Nisan Pazar günü İskeleBelediyesi Kapalı Düğün Salonunda saat 12:00’de gerçekleştirecek.

Başkanlığa yeniden aday olacak olan başkan Tayfun Köksal genel kurul tarihini açıklamaları ve hedefleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Tayfun Köksal’ın açıklamaları şöyle:

“Tabii ki içinde bulunduğumuz durumun farkındayız. Ancak bugünleri en erken zamanda atlatacağımız ümidiyle, yaklaşık bir buçuk ay kadar zamanı olan genel kurulumuz için adaylık niyetinde olanların kendilerini hazırlamaları maksadıyla üyelerimizi bilgilendirmek istedik.

Yeni oluşturacağımız yönetim kurulunda değişiklikler olacak. Yönetim kuruluna yeni isimler katılacak.

3. olağan genel kurulumuzdan hemen sonra acil olarak çalışmalarımıza başlayacağız. Çünkü 1461 İskele Trabzonspor’un yeni sezonda hedefi mutlaka şampiyonluk olacaktır.”