Köksal: Cumhuriyet Stadını kullanmak istiyoruz

Tayfun Köksal, “İskele ilçesi takımı olarak, İskele’nin gençlerine spor yaptıran bir kulüp olarak gelecek sezonda maçlarımızı İskele Cumhuriyet Stadında oynamak istiyoruz. Spor Dairesine de bu konuda çağrıda bulunuyoruz. açıklamasını yaptı

BTM Birinci Ligdeki İskele temsilcisi İskele Trabzonspor 1461’in kulüp başkanı Tayfun Köksal, gelecek sezonda maçlarını İskele Cumhuriyet Stadında oynamak istediklerini açıkladı.

Spor Dairesine bu konuda çağrıda bulunan Tayfun Köksal’ın açıklaması şöyle:

“Geçen sezon antrenman ve maç yapabilmek için Akova Eray Vudalı Stadını kullandık. Bunun için de dünya kadar para ödedik.Buna ilaveten benzin ücreti de ödedik.

Bir önceki sezon ise BTM İkinci Ligde mücadele ederken, Dörtyol Sahasınıkullandık. Yine birçok gereksiz harcamamız oldu. Bu nedenle de yeni sezonda gerekirse bu paraları vermeyeceğim. Gerekirse maçlarımı ve antremanlarımı toprak saha olanCivisil Stadında yapacağız. Çünkü son 2 sezonda antrenman ve yakıtlar için dünya kadar paralar ödedik.

Bizim BTM kulüpleri olarak gelirimiz ortadadır. Buradan Spor Dairesine seslenmek istiyorum. Bizde İskele Cumhuriyet Stadını kullanmak istiyoruz.

Yeni sezonda biz de bir İskele ilçesi takımı olarak, İskele’nin gençlerine spor yaptırmak için İskele Cumhuriyet Stadını kullanmalıyız.

Bizimde amacımız gençlerimize spor yaptırmak ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamaktır. Daha iyi zeminlerde spor yapmak bizim de hakkımızdır. Spor Dairesinin artık bizimle ilgilenmesini ve sesimizi duymasını istiyoruz.”