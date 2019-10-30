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Köksal camiaya sitem etti

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1461 İskele Trabzonspor kulübü başkanı Tayfun Köksal, yaptıkları başarılı işlere rağmen camianın kulübe kayıtsız kalmasına sitem ederken, birlik - beraberlik çağrısında bulundu

Köksal camiaya sitem etti
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BTM Birinci Lig kulüplerinden 1461 İskele Trabzonspor kulübü başkanı Tayfun Köksal, yaptıkları başarılı işlere rağmen camianın kulübe kayıtsız kalmasına sitem etti.

Tayfun Köksal'ın,  camianın kulübe sahip çıkmaması ve birlik - beraberlik çağrısı ile ilgili açıklaması şöyle:

"Göreve geldiğimizden beri şampiyon olduk. İlk defa U12 Ligine girdik. Yine yeni yılda U12 ve U15 Ligine katılacağız.

Ama başarılı işlerimize rağmen 1461 İskele Trabzonspor camiasından destek göremiyoruz. Kendim ve yönetim kurulumun çabaları, İskele Belediyesi ve sponsorlarla kulübümüzü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Camianın artık bu kulübe sahip çıkması gerekmektedir.

Kulüp olarak her spor aktivitesini yaptırıp, her yaş kategorisinde liglere katılacağımızı vurguluyorum. Biz bunları yaparken de camianın sahip çıkmamasını yadırgıyorum."

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