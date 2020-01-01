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Köksal: Bölge genç ve çocuklarına hizmet veriyoruz

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1461 İskele Trabzonspor’un kulüp başkanı olan Tayfun Köksal akademi çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunurken, bütün bölge genç ve çocuklarına hizmet verdiklerini açıkladı

Köksal: Bölge genç ve çocuklarına hizmet veriyoruz

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan U15 Ligi'ne başvuru süreci devam ederken, 2019-2020 Futbol Sezonu’nda U15 Ligi’ne katılacak kulüpler arasında 1461 İskele Trabzonspor kulübü de yer alıyor.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup kulübü olan 1461 İskele Trabzonspor’un kulüp başkanı olan Tayfun Köksal akademi çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

“1461 İskele Trabzonspor Akademi olarak bütün bölge genç ve çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Bir BTM kulübü olmamıza rağmen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek bütün alt yapı liglerine katılacağız.

1461 İskele Trabzonspor Akademide gençlerimiz ve çocuklarımızın geleceği için elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. Maddi imkansızlıklarımıza ve sorunlarla boğuşmamıza rağmen bunu yapıyoruz.

Bölgedeki bütün iş adamlarının, çocuklarımız için desteğini bekliyoruz. İskele Belediyesin,n desteğine müteşekkiriz. Her zmaan destekçimiz olan İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu’na çocuklarımıza katkısı için teşekkür ederiz.”

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