banner255
banner69
Tıp dünyasının şaşırtıcı gerçekleri
Tıp dünyasının şaşırtıcı gerçekleri
53 0
İnançların Anayurdu
İnançların Anayurdu
25 0
 
Hasta babanın kızı isyan etti
Hasta babanın kızı isyan etti
37 0
Ne büyük acı
Ne büyük acı
187 0
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
113 0
Tren’ mizah konusu oldu
Tren’ mizah konusu oldu
45 0
Aslan , uzatmada yıkıldı
Aslan , uzatmada yıkıldı
17 0
banner82

Köksal: Azizoğlu’ndan şikayetçiyiz

banner27

Köksal: Azizoğlu’ndan şikayetçiyiz

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden 1461 İskele Trabzonspor, Geçitkale maçının hakemi Şakir Azizoğlu’ndan şikayetçi oldu.

1461 İskele Trabzonspor kulüp başkanı Tayfun Köksal, Geçitkale maçına yönelik şu açıklamayı yaptı:

“1461 İskele Trabzonspor, İskele ve bölge gençliğimize hizmet etmek ve spor yaptırmak için yoğun şekilde çalışıyoruz.

Bunu yaparken de maçlarımızda hakemlerimizden sadece adil yönetim bekliyoruz. Ancak maalesef bu beklentimiz pek yerine gelmiyor. Son olarak geçtiğimiz hafta oynadığımız Geçitkale maçının hakemi Şakir Azizoğlu, maçtaki yönetimi ile buna engel oldu.

Şakir Azizoğlu’ndan şikayetçiyiz. Bu nedenle de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na, Şakir Azizoğlu hakkında şikayet başvurusunda bulunduk. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun bu konuda gereğini yapacağını umuyoruz.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.