Köksal: Azizoğlu’ndan şikayetçiyiz

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden 1461 İskele Trabzonspor, Geçitkale maçının hakemi Şakir Azizoğlu’ndan şikayetçi oldu.

1461 İskele Trabzonspor kulüp başkanı Tayfun Köksal, Geçitkale maçına yönelik şu açıklamayı yaptı:

“1461 İskele Trabzonspor, İskele ve bölge gençliğimize hizmet etmek ve spor yaptırmak için yoğun şekilde çalışıyoruz.

Bunu yaparken de maçlarımızda hakemlerimizden sadece adil yönetim bekliyoruz. Ancak maalesef bu beklentimiz pek yerine gelmiyor. Son olarak geçtiğimiz hafta oynadığımız Geçitkale maçının hakemi Şakir Azizoğlu, maçtaki yönetimi ile buna engel oldu.

Şakir Azizoğlu’ndan şikayetçiyiz. Bu nedenle de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na, Şakir Azizoğlu hakkında şikayet başvurusunda bulunduk. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun bu konuda gereğini yapacağını umuyoruz.”