Köksal: Adaletli yönetim istiyoruz

1461 İskele Trabzonspor’un başkanı Tayfun Köksal, Yeni Boğaziçi maçının hakeminden şikayetçi olurken, hakemlerin yönetimi ile ilgili de genel bir değerlendirme yapıp, adaletli yönetim istediklerini açıkladı

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden1461 İskele Trabzonspor’un başkanı Tayfun Köksal, Yeni Boğaziçi maçının hakemi Osman Küçük’ün yönetiminden şikayetçi olurken, hakemlerin yönetimi ile ilgili de genel bir değerlendirme yaptı.

Tayfun Köksal’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Arkadaşlar sustuk. Hakemler de insan dedik. Hata yapar dedik. Ama artık yeter. Hafta sonu oynadığımız maçta resmen 1461 İskele Trabzonspor’un emekleri çalındı. Artık ben susmayacağım. 1461 İskele Trabzonspor’un ezilmesine sahada emek gösteren alın teri döken futbolcu arkadaşlarımızın emekleri bu kadar göz göre göre çalınmamalıdır.

Kötü oynarım; rakip benden iyi tebrik ederim. El sıkışır gönderirim. Ama hakem kardeşlerimiz nedense 1461 İskele Trabzonspor’u mimlediler.

Yeni Boğaziçi maçında hakem gördüğü ve bütün taraftarın önündeki bariz penaltıyı vermemiştir. Burada adalet yoktur. Emek en yüce değerdir ve bizim emeğimiz çalınmıştır. Bunun hesabını kim verecek?

Ben 2 hafta önce hakem için şikayetçi olduğum da bazı hakemler özel hesabımdan bana mesajlar atıp neden böyle bir şikayette bulunduğum için bana dert yandılar. Ben burada art niyet arıyorum. Ben bu kulübün başkanı olarak susmayacağım. İstedikleri cezayı versinler. Yeter artık! Adaletli yönetim olsun, mağlup olayım bu önemli değildir. Ne ilk defa mağlup olduk; ne de ilk defa galip geldik.

Buradan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna sesleniyorum. Artık sesimizi duyun. 1461 İskele Trabzonspor kulübü kimsenin oyuncağı değildir. Adaletli yönetim istiyoruz. Buradan Yeni Boğaziçi takımını ve camiasını galibiyetinden dolayı kutluyorum.”