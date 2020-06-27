Koca çınar TFF 2. Lig’e düştü!

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altay'ı konuk eden Eskişehirspor, 2-0 öne geçmesine rağmen Altay'ın 2-2'yi bulmasını engelleyemedi ve bu sonuçla Eskişehirspor küme düşmüş oldu

TFF 1. Lig’in 30. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, Altay’ı konuk etti. -15 puan silme cezasıyla 11 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor, konuğu Altay’la 2-2 berabere kaldı ve 12 puana çıkmasına rağmen bitime 4 hafta kala resmen TFF 2. Lig’e düştü.

Eskişehirspor, 53’te Mehmet Özcan ve 68’de Onur Bayramoğlu’nun golleriyle 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. 86’da Kerim Avcı ve 87’de Yaser Hacımustafaoğlu’nun golleriyle skor 2-2’ye geldi.

90’da Altay’dan Leandro Kappel 72’de gördüğü sarı kartın ardından ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Maçta puan kaybetmesi halinde düşmesi kesinleşecek olan Es Es bu sonuçla lige veda etti.

15 puan ceza

Eskişehirspor bu sezon 30 haftada 7 galibiyet 7 beraberlik ile normalde 28 puan alırken yaşadığı maddi sıkıntılar ve eski kontratlar nedeniyle 15 puanı silinince ligde kalmayı başaramadı.