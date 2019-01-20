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KKTCELL Kadınlar Ligi, 6 takımla oynanacak

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KKTCELL Kadınlar Ligi, 6 takımla oynanacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ana sponsor olduğu KKTCELL Kadınlar Futbol Ligi 2019 sezonunun ilk toplantısı yapıldı.

KTFF Genel Merkezi’nde, KTFF Genel Sekreteri Enver Baturalp başkanlığında yapılan toplantıya bu sezon ligde mücadele edecek 6 takımın temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda Mağusa Spor Akademisi, Akdeniz Spor Birliği, Göçmenköy, Dumlupınar , Merit Alsancak Yeşilova ve Geçitkale takımlarının mücadele edeceği KKTCELL Kadınlar Futbol Ligi’nde sezonun Mart sonu ile Nisan ayının ilk haftası periyodunda başlaması yönünde tavsiye kararı alındı. Kadınlar Ligi’nin çift devreli lig usulüne göre oynanması ve lig sonunda ilk 4 sırayı alacak takımların çapraz eşleşme sistemine göre Play-Of oynayarak  şampiyonun belirlenmesi konusunun da prensip olarak kabul gördüğü toplantıda geçen sezon 1 olan lisanlı yabancı oyuncu hakkının bu sezon 2’ye çıkarılması kararı da alındı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadınlar Futbol Ligi’nde bu sezonun başlama tarihi ve buna bağlı kura ile fikstür belirlemelerini ilerleyen günlerde KTFF yaparak spor kamuoyu ile paylaşacak.

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