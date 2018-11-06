KKTC U21 Milli Takımı açıklandı

KKTC U21 Milli Takımı ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) U21 Karması 14 Kasım 2018 Çarşamba günü kozlarını Cumhuriyet Kupası’nda paylaşacak. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı himayelerinde gerçekleşecek karşılaşma saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Her yıl düzenlenen Cumhuriyet Kupası öncesi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) teknik heyetini de duyurdu. Buna göre U21 Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü Hüseyin Aşkın Kınacı, yardımcılığını Hüseyin Kızmazoğlu, kaleci antrenörlüğünü de Hüseyin Mertol yapacak.
Karşılaşma öncesinde teknik heyet KKTC U21 Milli Takımı’nın kadrosunu da açıkladı. Kadroda şu isimler yer alıyor:
|
FUTBOLCU
|
TAKIM
|
MEVKİ
|
DURSUN CEM ATEŞ
|
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
|
KALECİ
|
TUĞCAN AKSULU
|
CİHANGİR GSK
|
KALECİ
|
EMRE SOYTÜRK
|
TRABZONSPOR AŞ
|
DEFANS
|
MEJDİ DİRENİŞ
|
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA
|
DEFANS
|
YASİN AÇIKEL
|
YENİCAMİ AK
|
DEFANS
|
ZİHNİ TEMELCİ
|
BİNATLI YSK
|
DEFANS
|
DOĞUKAN ATEŞ
|
OSMANİYESPOR FK
|
DEFANS
|
BATUHAN CALBAN
|
ÇETİNKAYA TSK
|
DEFANS
|
BURAK KARABACAK
|
YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
|
DEFANS
|
DOĞAN IŞIKER
|
CİHANGİR GSK
|
ORTASAHA
|
MUSTAFA SALK
|
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA
|
ORTASAHA
|
ZİHNİ TEMELCİ
|
YENİCAMİ AK
|
ORTASAHA
|
HASAN AKKUYU
|
HAMİTKÖY ŞHSK
|
ORTASAHA
|
BERK KAYA
|
LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ
|
ORTASAHA
|
DOĞUKAN ALTUNTAŞ
|
TÜRK OCAĞI LİMASOL
|
ORTASAHA
|
OSMAN ŞANVERDİ
|
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|
ORTASAHA
|
UVANÇ RECAİOĞLU
|
ÇANAKKALE TSK
|
ORTASAHA
|
ALİ SAVAŞAN
|
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
|
ORTASAHA
|
KADİR ÇETİNKAYA
|
GÖÇMENKÖY İYSK
|
FORVET
|
AHMET KARA
|
LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ
|
FORVET
|
ALİ AVCISOYU
|
TÜRK OCAĞI LİMASOL
|
FORVET
Teknik Direktör: Hüseyin Kınacı
Yardımcı Antrenör: Hüseyin Kızmazoğlu
Kaleci Antrenörü: Hüseyin Mertol
Malzemeci: Lemi Ertüz-Celal Avşar
İdari Menajer: Mehmet Avcı