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KKTC U21 Milli Takımı açıklandı

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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) U21 Takımı ile karşılaşacak olan 21 kişilik KKTC U21 Milli Takımı kadrosu açıklandı

KKTC U21 Milli Takımı açıklandı
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KKTC U21 Milli Takımı ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) U21 Karması 14 Kasım 2018 Çarşamba günü kozlarını Cumhuriyet Kupası’nda paylaşacak. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı himayelerinde gerçekleşecek karşılaşma saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Her yıl düzenlenen Cumhuriyet Kupası öncesi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) teknik heyetini de duyurdu. Buna göre U21 Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü Hüseyin Aşkın Kınacı, yardımcılığını Hüseyin Kızmazoğlu, kaleci antrenörlüğünü de Hüseyin Mertol yapacak.

Karşılaşma öncesinde teknik heyet KKTC U21 Milli Takımı’nın kadrosunu da açıkladı. Kadroda şu isimler yer alıyor:

FUTBOLCU

TAKIM

MEVKİ

DURSUN CEM ATEŞ

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

KALECİ

TUĞCAN AKSULU

CİHANGİR GSK

KALECİ

EMRE SOYTÜRK

TRABZONSPOR AŞ

DEFANS

MEJDİ DİRENİŞ

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

DEFANS

YASİN AÇIKEL

YENİCAMİ AK

DEFANS

ZİHNİ TEMELCİ

BİNATLI YSK

DEFANS

DOĞUKAN ATEŞ

OSMANİYESPOR FK

DEFANS

BATUHAN CALBAN

ÇETİNKAYA TSK

DEFANS

BURAK KARABACAK

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

DEFANS

DOĞAN IŞIKER

CİHANGİR GSK

ORTASAHA

MUSTAFA SALK

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

ORTASAHA

ZİHNİ TEMELCİ

YENİCAMİ AK

ORTASAHA

HASAN AKKUYU

HAMİTKÖY ŞHSK

ORTASAHA

BERK KAYA

LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ

ORTASAHA

DOĞUKAN ALTUNTAŞ

TÜRK OCAĞI LİMASOL

ORTASAHA

OSMAN ŞANVERDİ

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

ORTASAHA

UVANÇ RECAİOĞLU

ÇANAKKALE TSK

ORTASAHA

ALİ SAVAŞAN

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

ORTASAHA

KADİR ÇETİNKAYA

GÖÇMENKÖY İYSK

FORVET

AHMET KARA

LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ

FORVET

ALİ AVCISOYU

TÜRK OCAĞI LİMASOL

FORVET

 Teknik Direktör: Hüseyin Kınacı

Yardımcı Antrenör: Hüseyin Kızmazoğlu

Kaleci Antrenörü: Hüseyin Mertol

Malzemeci: Lemi Ertüz-Celal Avşar

İdari Menajer: Mehmet Avcı

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