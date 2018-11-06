KKTC U21 Milli Takımı açıklandı

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) U21 Takımı ile karşılaşacak olan 21 kişilik KKTC U21 Milli Takımı kadrosu açıklandı

KKTC U21 Milli Takımı ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) U21 Karması 14 Kasım 2018 Çarşamba günü kozlarını Cumhuriyet Kupası’nda paylaşacak. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı himayelerinde gerçekleşecek karşılaşma saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Her yıl düzenlenen Cumhuriyet Kupası öncesi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) teknik heyetini de duyurdu. Buna göre U21 Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü Hüseyin Aşkın Kınacı, yardımcılığını Hüseyin Kızmazoğlu, kaleci antrenörlüğünü de Hüseyin Mertol yapacak.

Karşılaşma öncesinde teknik heyet KKTC U21 Milli Takımı’nın kadrosunu da açıkladı. Kadroda şu isimler yer alıyor:

FUTBOLCU TAKIM MEVKİ DURSUN CEM ATEŞ DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK KALECİ TUĞCAN AKSULU CİHANGİR GSK KALECİ EMRE SOYTÜRK TRABZONSPOR AŞ DEFANS MEJDİ DİRENİŞ MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA DEFANS YASİN AÇIKEL YENİCAMİ AK DEFANS ZİHNİ TEMELCİ BİNATLI YSK DEFANS DOĞUKAN ATEŞ OSMANİYESPOR FK DEFANS BATUHAN CALBAN ÇETİNKAYA TSK DEFANS BURAK KARABACAK YONPAŞ DUMLUPINAR TSK DEFANS DOĞAN IŞIKER CİHANGİR GSK ORTASAHA MUSTAFA SALK MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA ORTASAHA ZİHNİ TEMELCİ YENİCAMİ AK ORTASAHA HASAN AKKUYU HAMİTKÖY ŞHSK ORTASAHA BERK KAYA LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ ORTASAHA DOĞUKAN ALTUNTAŞ TÜRK OCAĞI LİMASOL ORTASAHA OSMAN ŞANVERDİ KÜÇÜK KAYMAKLI TSK ORTASAHA UVANÇ RECAİOĞLU ÇANAKKALE TSK ORTASAHA ALİ SAVAŞAN DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK ORTASAHA KADİR ÇETİNKAYA GÖÇMENKÖY İYSK FORVET AHMET KARA LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ FORVET ALİ AVCISOYU TÜRK OCAĞI LİMASOL FORVET

Teknik Direktör: Hüseyin Kınacı

Yardımcı Antrenör: Hüseyin Kızmazoğlu

Kaleci Antrenörü: Hüseyin Mertol

Malzemeci: Lemi Ertüz-Celal Avşar

İdari Menajer: Mehmet Avcı