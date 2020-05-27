KKTC'nin DSÖ üyeliği için KTFF'den destek

KKTC'nin, Dünya Sağlık Örgütü'ne üyeliği için başlatılan imza kampanyasına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'da destek verior

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 'nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ne ortak üyeliği için organize edilen imza kampanyasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)'ndan destek istendi. Yükseköğretim Kurumları Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler söz konusu imza kampanyasına destek istemek için KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı ile biraraya geldi.

Sertoğlu: "İmza kampanyasına dev bir destek vereceğiz"

KTFF'deki görüşmede konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Kulüpler Birliği ile de görüştüklerini ve futbol ailesi içerisinde bulunan; futbolcu, antrenör, hakem, gözlemci, komiser vb. mensuplarıyla KKTC'nin en büyük sivil toplum örgütü olduklarını ve bu imza kampanyasına da dev bir destek için yarından itibaren çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Sertoğlu açıklamasında, söz konusu desteğin; ülkemiz, insanımız ve geleceğimiz için atılacak bir adım olduğunu ve bunu sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Hasgüler: "Amacımız 100 bin imza"

YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ise açıklamasında hedeflerinin 100 bin imzaya ulaşmak olduğunu belirtti. Hasgüler, "Amacımız olan rakama ulaştıktan sonra DSÖ'ye ortak üyelik için gerekli üst makamlara başvuru yapılacak."diye konuşurken, futbol ailesine bu büyük destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

İmza kampanyasına nasıl katılırım?

Söz konusu imza kampanyasına katılmak için www.change.org adresinden arama bölümüne "Kıbrıslı Türkler" yazılması gerekli. Çıkan sonuçlarda isim, soyisim ve mail adresi bilgilerinin yazılmasının ardından yazmış olduğunuz mail adresine girip onay linkine tıklamak söz konusu imza kampanyasına destek için yeterli olacak.