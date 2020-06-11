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KKTC Galatasaray Okulu antrenmanlara başladı

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KKTC Galatasaray Okulu antrenmanlara başladı

İsmet KARAOSMAN

Bakanlar Kurulunun spor dallarına izin vermesinden sonra futbol okulları da antrenmanlarına başladılar.

KKTC Galatasaray Okulu da antrenörleri İrfan Aktunçlar yönetiminde antrenmanlarına başladı. Güzelyurt’ta ve Lefkoşa’da 2 farklı grup halinde çalışan KKTC Galatasaray Okulu öğrencileri, futbola olan özlemlerini antrenmanlardaki hırslı çalışmalarıyla gösteriyorlar.

Antrenör İrfan Aktunçlar, öğrencilerinin karantina döneminde futbola büyük özlem duyduklarını, şu anda oldukça hırslı ve istekli çalışarak, futbolsuz geçen süredeki kaybı gidermeye çalıştıklarını söyledi.

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