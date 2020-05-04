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"Kısmi açılmanın sonuçları görülmeli"

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Dr. Hasan Gümüşdağ, “Ülkede yaygın testler yapılmalıdır. Kısmi açılmanın sonuçları görülüp, COVID-19’un kontrol altına alındığı saptanmadan antrenmanlara başlanamaz.” açıklamasını yaptı

"Kısmi açılmanın sonuçları görülmeli"

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği’nin kulüp doktoru Dr Hasan Gümüşdağ, COVID-19 sürecinde antrenmanların nasıl olması gerektiği ve alınması gereken önlemlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dr Hasan Gümüşdağ’ın sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Anlaşılması gereken temel nokta ülkede yaygın testler yapılmasıdır. 4 – 15 Mayıs sürecindeki kısmi açılmanın sonuçlarıgörülüp, ülkede COVID-19’un kontrol altına alındığı saptanmadan ne küçük grup antrenmanlarına ne takım antrenmanlarına başlanamaz.

Sporculara ve ekiplere yeterli testler yapılmasışarttır. Bunun mümkün olup olmadığının Sağlık Bakanlığı ile konuşulması ve planlanması gerekir.Sonrasında da belli aralıklarla bu kontrollerin yapılması gerekir. Bu virüs artık Dünyada sıfır olmayacak.”

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