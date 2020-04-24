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"Kısa sürede maç oynanması doğru değil"

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Turan Altay: Mayıs başında idmanlara başlayıp, 3 haftada hazırlanıp 4. haftada maç oynanması düşüncesi çok doğru bir düşünce değildir. İlk oynanacak iki maçta sakatlıklar ve başarısızlıklar yaşanması muhtemeldir

"Kısa sürede maç oynanması doğru değil"

Necati KÜLAHLILAR

Futbolumuzun en önemli teknik direktörlerinden Turan Altay, futbolda yaşanan süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, antrenman ve maçların başlama ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu.

Turan Altay’ın facebook sosyal medyada hesabından hazırlık sürecine yönelik yaptığı açıklamaları şöyle:

“Mayıs başında idmanlara başlayıp, 3 hafta hazırlanıp 4. haftada maç oynanması düşüncesi çok doğru bir düşünce değildir.
60 gündür evde oturan futbolcular büyük ihtimalle 3 – 5 kilo almış, kas kütlesi yoğunluğunda çok ciddi oranda kayıp yaşamış, kardiyovasküler sistem değerleri istenilen seviyenin altına düşmüştür. Muhtemelen mental sıkıntıları da mevcuttur.
Önce hedefe yönelik mental hazırlık, daha sonra yağyakımına yönelik koşular yapılmalıdır. Kardiovasküler sistemlerini sonradan yapılacak yüksek şiddetli idmanlara hazırlamanız şarttır. Daha sonra; “dayanıklılık, temel kuvvet, kuvvette devamlılık, çabuk kuvvet, sürat, süratte devamlılıkreaksiyon sürati, teknik, taktik, mental hazırlık ve hazırlık maçı” süreci vardır.Tüm bunları 3 haftaya sığdırmak mümkün değildir.
Haftalık idman sayısını, şiddeti ve yoğunluğunu artırmak çözüm değildir. İlk oynanacak iki maçta sakatlıklar ve başarısızlıklar yaşanması muhtemeldir. Antrenmanın temel prensibi yüklenme dinlenmedir. Dinlenme olmadan yüklenme düşünülemez.”

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