Hamitköy yöneticileri, Baf Ülkü Yurdu maçı öncesinde taraftarlarını maça davet ederlerken, “Kritik bir maç olan Baf Ülkü Yurdu maçında tribünlerindeki yerimizi alıp futbolcularımızın yanında olalım. Kırmızını giy tribüne gel.” açıklamasını yaptılar

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün genç yöneticileri Çiğdem Acarbaş, Ahmet Karahüseyin, Orkun Saner ve Didem Mülazim, kritik Baf Ülkü Yurdu maçı öncesinde Hamitköy taraftarlarını maça davet ettiler.

Esat Erdoğmuş Stadında Çarşamba günü saat 18:00’de oynanacak olan maç öncesinde genç yöneticiler şu açıklamayı yaptılar:

“Hamitköy, K-PET Süper Ligde mücadele etmeyi hak eden bir kulüptür. Sezon sonunda istediğimiz yerde olacağımıza da eminiz. Çünkü biz takımımıza inanıyoruz.

Baf Ülkü Yurdu ile çok kritik bir maç oynayacağız. Geçtiğimiz hafta aldığımız Çetinkaya galibiyetinin anlam kazanması için kazanmamız gereken hayati bir maçtır. Futbolcularımızın bu maçı da kazanacaklarına dair inancımız tamdır. Futbolcularımıza yapılacak olan destek onların işini de kolaylaştıracaktır.Bu nedenle de Çarşamba saat 18:00’de, kırmızılarımızı giyerek mabedimizin tribünlerindeki yerlerimizi alalım.

Tribünleri renklendirerek sahada futbolcularımızın alacakları galibiyete yardımcı olalım. Unutma sensiz bir kişi eksiğiz.”