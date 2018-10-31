Kırmızılar coştu, coşturdu

Akova deplasmanına yönetim tedarik ettiği otobüs ve kendi arabaları ile giden Hamitköy taraftarları, kırmızı siyah formaları ile tribünlere renk kattı

K-PET Birinci Lig’de liderlik koltuğuna oturan Hamitköy’ün, 6. haftada Akova deplasmanında oynadığı maça taraftarı büyük ilgi gösterdi.

Akova deplasmanına yönetim tedarik ettiği otobüs ve kendi arabaları ile giden Hamitköy taraftarları, kırmızı siyah formaları ile tribünlere renk kattı. Maç öncesi ve maç sırasındaki tezahüratları ile sahadaki futbolcularını coşturan Hamitköy taraftarları, kritik galibiyete katkı koydular.

Akova taraftarları tarafından centilmence karşılanan ve maç sonunda centilmence uğurlanan Hamitköy taraftarları, maç öncesinde kendilerini selamlayan Akova futbolcularını da alkışladılar.