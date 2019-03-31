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Kırmızı şeytanlar geliyor

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Kırmızı şeytanlar taraftar grubunun desteğinde konuk ettiği Maraş'ı mağlup eden, Düzkaya, K-PET Süper Lige yükselme yolunda avantajını sürdürdü

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Kırmızı şeytanlar geliyor
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K-PET Birinci Ligde ikinci devrenin en formda takımı olan ve Maraş'ı 3-0 mağlup ederek, Orçun Volkan yönetiminde üst üste yedinci galibiyetini alan Düzkaya, sıralamadaki ikinci sıradaki yerini korudu.

Kırmızı şeytanlar taraftar grubunun desteğinde Nihat Bağcıer Stadında konuk ettiği Maraş'ı, mağlup eden, Düzkaya K-PET Süper Lige yükselme yolunda avantajını sürdürdü.

Osman Küçük, Burak Mandıralı, Ahmet Özkurtuluş hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk devresinde Düzkaya, 30. dakikada Nersin'in penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçerken, bu skoru devre sonuna kadar korumayı başardı.

İkinci devrede de oyun üstünlüğünü iyice eline geçiren Düzkaya, Ferdi ve Uğur'un golleriyle maçı 3-0 kazanıp, 3 puanı daha hanesine yazdırdı.

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