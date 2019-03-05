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Kırmızı kart patlaması

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Liglerde oynanan maçlar sonucunda 13 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü

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Kırmızı kart patlaması

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 01-03 Mart 2019 tarihinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve Digitech U15 Ligi maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı.

Oynanan maçlar sonucunda 13 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 4 yönetici/antrenör/personel ceza aldı, 24 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı.

01 Mart 2019 - 03 Mart 2019 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:                  

KIRMIZI KART CEZALILARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

KENAN OSHAN

1 MAÇ

ESENTEPE KKSK

MUHAMMED ALİ KARAL

1 MAÇ

ESENTEPE KKSK

ALİ SOYTÜRK

2 MAÇ

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

MEHMET ERFİNİKE

2 MAÇ

MORMENEKŞE GB

RIDVAN DOYMAZ

2 MAÇ

ÇANAKKALE TSK

ARDA BAYRAM

2 MAÇ

ÇANAKKALE TSK

MEHMET DOHAN

2 MAÇ

YILMAZKÖY SK

MEHMET KAMÇILI

2 MAÇ

DOĞANCI SK

SÜLEYMAN LANGER

1 MAÇ

AKOVA VUDA TÇB

VEYSEL AKSOY

1 MAÇ

MORMENEKŞE GB

MEHMET SALİH MERTTUNA

1 MAÇ

MARAŞ GSK

SÜLEYMAN ARSLANTAŞ

3 MAÇ

OZANKÖY SK

UĞUR TOK

1 MAÇ

ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI

TAKIM

ANTRENÖR / YÖNETİCİ/PERSONEL

CEZA

TÜRK OCAĞI LİMASOL

HÜSEYİN DORAK

1 MAÇ

AKOVA VUDA TÇB

HÜSEYİN CELME

1 MAÇ

ÇETİNKAYA TSK

KEMAL ŞENER

1 MAÇ

OZANKÖY SK

MUSTAFA KARABİNA

1 MAÇ

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

FUTBOLCU

TAKIM

TAHSİN DENİZSEVER

BAF ÜLKÜ YURDU

MEHMET TOROS

DOĞANCI SK

ARKADAŞ CAN ARI

CİHANGİR GSK

HÜSEYİN SADIKLAR

YENİCAMİ AK

AYDIN AYGIN

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

ERSEN ESMERARSLAN

DOĞANCI SK

AHMET DUYAR

DEĞİRMENLİK SK

SALİH KAPLAN

AKOVA VUDA TÇB

ÖMER E. GÜL

ÇETİNKAYA TSK

YUSUF KUMAŞ

DEĞİRMENLİK SK

VOLKAN ÜŞENMEZ

MARAŞ GSK

HASAN AKKUYU

HAMİTKÖY ŞHSK

EMRE AKTAŞ

MESARYA SK

ARSOY ŞENER

ÇETİNKAYA TSK

CENKER PEHLİVAN

DÜZKAYA KOSK

ERBAY CEMMEDO

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

BATUHAN CALBAN

ÇETİNKAYA TSK

EMRE TAŞKIN

GÖÇMENKÖY İYSK

MEHMET GÜRBIYIK

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

HALİL AKHAN

GENÇLİK GÜCÜ TSK

KADİR MERT ÖLMEZ

HAMİTKÖY ŞHSK

EMRE BAYIRLI

DÜZKAYA KOSK

BERKAY CEYLAN

ÇETİNKAYA TSK

AUGUSTİN GİLLES BİNYA

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

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