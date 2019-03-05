Kırmızı kart patlaması

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 01-03 Mart 2019 tarihinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve Digitech U15 Ligi maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı.
Oynanan maçlar sonucunda 13 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 4 yönetici/antrenör/personel ceza aldı, 24 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı.
01 Mart 2019 - 03 Mart 2019 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:
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KIRMIZI KART CEZALILARI
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TAKIM
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FUTBOLCU
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CEZA
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DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
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KENAN OSHAN
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1 MAÇ
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ESENTEPE KKSK
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MUHAMMED ALİ KARAL
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1 MAÇ
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ESENTEPE KKSK
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ALİ SOYTÜRK
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2 MAÇ
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MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA
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MEHMET ERFİNİKE
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2 MAÇ
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MORMENEKŞE GB
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RIDVAN DOYMAZ
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2 MAÇ
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ÇANAKKALE TSK
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ARDA BAYRAM
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2 MAÇ
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ÇANAKKALE TSK
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MEHMET DOHAN
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2 MAÇ
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YILMAZKÖY SK
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MEHMET KAMÇILI
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2 MAÇ
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DOĞANCI SK
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SÜLEYMAN LANGER
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1 MAÇ
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AKOVA VUDA TÇB
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VEYSEL AKSOY
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1 MAÇ
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MORMENEKŞE GB
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MEHMET SALİH MERTTUNA
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1 MAÇ
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MARAŞ GSK
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SÜLEYMAN ARSLANTAŞ
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3 MAÇ
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OZANKÖY SK
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UĞUR TOK
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1 MAÇ
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ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI
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TAKIM
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ANTRENÖR / YÖNETİCİ/PERSONEL
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CEZA
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TÜRK OCAĞI LİMASOL
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HÜSEYİN DORAK
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1 MAÇ
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AKOVA VUDA TÇB
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HÜSEYİN CELME
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1 MAÇ
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ÇETİNKAYA TSK
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KEMAL ŞENER
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1 MAÇ
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OZANKÖY SK
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MUSTAFA KARABİNA
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1 MAÇ
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4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
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FUTBOLCU
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TAKIM
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TAHSİN DENİZSEVER
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BAF ÜLKÜ YURDU
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MEHMET TOROS
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DOĞANCI SK
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ARKADAŞ CAN ARI
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CİHANGİR GSK
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HÜSEYİN SADIKLAR
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YENİCAMİ AK
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AYDIN AYGIN
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DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
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ERSEN ESMERARSLAN
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DOĞANCI SK
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AHMET DUYAR
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DEĞİRMENLİK SK
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SALİH KAPLAN
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AKOVA VUDA TÇB
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ÖMER E. GÜL
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ÇETİNKAYA TSK
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YUSUF KUMAŞ
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DEĞİRMENLİK SK
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VOLKAN ÜŞENMEZ
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MARAŞ GSK
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HASAN AKKUYU
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HAMİTKÖY ŞHSK
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EMRE AKTAŞ
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MESARYA SK
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ARSOY ŞENER
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ÇETİNKAYA TSK
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CENKER PEHLİVAN
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DÜZKAYA KOSK
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ERBAY CEMMEDO
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L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
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BATUHAN CALBAN
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ÇETİNKAYA TSK
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EMRE TAŞKIN
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GÖÇMENKÖY İYSK
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MEHMET GÜRBIYIK
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YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
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HALİL AKHAN
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GENÇLİK GÜCÜ TSK
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KADİR MERT ÖLMEZ
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HAMİTKÖY ŞHSK
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EMRE BAYIRLI
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DÜZKAYA KOSK
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BERKAY CEYLAN
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ÇETİNKAYA TSK
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AUGUSTİN GİLLES BİNYA
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MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA