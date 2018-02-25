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Kırmızı grupta zirveye ‘Yıldırım’ düştü

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Kırmızı grupta zirveye ‘Yıldırım’ düştü
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BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Geçitkale, Yıldırım’a 3-2 mağlup olarak sezonun ilk mağlubiyetini alırken, Vadili’yi derbide mağlup eden Mesarya, puan farklıyla liderliğini sürdürdü.

BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta ise ilk devre tamamlanırken, Karşıyaka son maçında Yılmazköy’ü deplasmanda 3-2 mağlup ederek, devreyi lider tamamladı.

BTM 1. Ligleri’nde 7. hafta toplu sonuçları
Kırmızı Grup
Gaziköy - Dipkarpaz 1-0
Serdarlı - Tatlısu Seracılar 5-0
Yıldırım - Geçitkale 3-2
Mesarya - Vadili 2-1
Kumyalı - Dörtyol 1-1
Beyaz Grup
Denizli – Karaoğlanoğlu 6-1
Düzkaya - Ortaköy 4-1
Yılmazköy - Karşıyaka 2-3
Aydınköy - Tatlısu 3-4

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