Kırmızı Grupta zirve kayıpsız

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren lider Mesarya ile Geçitkale dün karşılaştıkları rakiplerini farklı skorlarla mağlup ederek zirve yarışına devam ettiler.
Mesarya, Yıldırım’ı 7-0, Geçitkale de Tatlısu Seracılar’ı 4-0 mağlup ederek, şampiyonluk yarışını sürdürdüler.
BTM Birinci Lig’de dün alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
BTM Birinci Lig Beyaz Grup
Denizli – Yılmazköy, 0-0
Tatlısu – Düzkaya, 1-3
Karaoğlanoğlu – Ortaköy, 1-5
Adınköy – Karşıyaka, 0-4
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup
Vadili – Serdarlı, 2-2
Geçitkale – Tatlısu Seracılar, 4-0
Dörtyol – Dipkarpaz, 2-1
Mesarya – Yıldırım, 7-0
Kumyalı – Gaziköy, 0-1
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren lider Mesarya ile Geçitkale dün karşılaştıkları rakiplerini farklı skorlarla mağlup ederek zirve yarışına devam ettiler.