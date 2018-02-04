Kırmızı Grupta zirve kayıpsız

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren lider Mesarya ile Geçitkale dün karşılaştıkları rakiplerini farklı skorlarla mağlup ederek zirve yarışına devam ettiler.

Mesarya, Yıldırım’ı 7-0, Geçitkale de Tatlısu Seracılar’ı 4-0 mağlup ederek, şampiyonluk yarışını sürdürdüler.

BTM Birinci Lig’de dün alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

BTM Birinci Lig Beyaz Grup

Denizli – Yılmazköy, 0-0

Tatlısu – Düzkaya, 1-3

Karaoğlanoğlu – Ortaköy, 1-5

Adınköy – Karşıyaka, 0-4

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup

Vadili – Serdarlı, 2-2

Geçitkale – Tatlısu Seracılar, 4-0

Dörtyol – Dipkarpaz, 2-1

Mesarya – Yıldırım, 7-0

Kumyalı – Gaziköy, 0-1