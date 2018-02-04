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Kırmızı Grupta zirve kayıpsız

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Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
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BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren lider Mesarya ile Geçitkale dün karşılaştıkları rakiplerini farklı skorlarla mağlup ederek zirve yarışına devam ettiler.
Mesarya, Yıldırım’ı 7-0,  Geçitkale de Tatlısu Seracılar’ı 4-0 mağlup ederek, şampiyonluk yarışını sürdürdüler.
BTM Birinci Lig’de dün alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
BTM Birinci Lig Beyaz Grup
Denizli – Yılmazköy, 0-0
Tatlısu – Düzkaya, 1-3
Karaoğlanoğlu – Ortaköy, 1-5
Adınköy – Karşıyaka, 0-4
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup
Vadili – Serdarlı, 2-2
Geçitkale – Tatlısu Seracılar, 4-0
Dörtyol – Dipkarpaz, 2-1
Mesarya – Yıldırım, 7-0
Kumyalı – Gaziköy, 0-1

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