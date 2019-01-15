Kırmızı Grup’ta, son hafta programı açıklandı

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta, bu hafta sonu oynanacak olan 9. hafta ile birlikte ilk devre maçları tamamlanacak.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 9. hafta programını açıkladı. Haftayı bay geçecek olan Görneç, devre tamamlanmadan ilk devrenin lideri olmayı garantilemişti. BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta program şöyle:
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup
19 Ocak Cumartesi, Saat 14:00
Dörtyol - Gaziköy, Dörtyol Stadı
Dipkarpaz – Mehmetçik, Dipkarpaz Stadı
20 0cak Pazar, Saat 14:00
Vadili - Geçitkale, 14 Ağustos Stadı
Serdarlı - Türkmenköy, 14 Ağustos Stadı