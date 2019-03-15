Kırmızı Grupta heyecan zirvede

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Gaziköy'ün küme düşmesinden sonra heyecan zirve maçlarında yaşanıyor. BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta lider Görneç ile takipçisi Vadili arasında oynanacak olan kritik maça, K-PET Süper Ligde de birçok maç yönetmiş olan Emre Öztaşlı'yı atandı.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

17 Mart Pazar

Görneç - Vadili, 3 Şehitler Stadı, Emre Öztaşlı, Saat 11:00

Geçitkale - Mehmetçik, Tatlısu Stadı, Cemal Sarı, Saat 14:30

Türkmenköy - Dipkarpaz, Mehmetali Toker Stadı, Saat 14:30

Dörtyol - Serdarlı, Tatlısu Stadı, Saat 11:00