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Kırmızı Grup’ta devre tamamlanıyor

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Kırmızı Grup’ta devre tamamlanıyor
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BTM Birinci Kırmızı Grup’ta ilk devre bugün ve yarın oynanacak olan 9. hafta maçları ile tamamlanacak. BTM Birinci Kırmızı Grup’ta ikinci devre gelecek hafta oynanacak maçlarla devam edecek.

Görneç’in lider bitirmeyi garantilediği BTM Birinci Kırmızı Grup’ta bugün oynanacak olan maçların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

26 Ocak Cumartesi, Saat 14:00

Dörtyol – Gaziköy, Dörtyol Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Dipkarpaz – Mehmetçik, Dipkarpaz Stadı, İsmail Egeli

27 Ocak Pazar, Saat 14:00

Vadili – Geçitkale, 14 Ağustos Stadı, Ali Karahasan

Serdarlı – Türkmenköy, 14 Ağustos Stadı, Ahmet Özkurtuluş

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