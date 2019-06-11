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“Kırgınlığım kişilere, ambleme değil”

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Yonpaş Dumlupınar tarafından kiralık futbolcular listesine konulan Can Özbilen, alınan karara sitem ederken, kırgınlığının ambleme değil kişilere olduğunu söyleyip, gelecek teklifleri değerlendireceğini söyledi

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“Kırgınlığım kişilere, ambleme değil”
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İbrahim DALOĞLU

K-Pet 1. Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar tarafından yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen ve kiralık futbolcular listesine konulan Can Özbilen, alınan karara sitem etti.

Gelecek teklifleri değerlendirecek olan Can Özbilen’in konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Bu takıma 14. yaşımı bitirip 15’e yeni girdiğim dönemlerde geldim. 6 sene içerisinde U15, Genç Takım ve A Takım olmak üzere başarılı sezonlar geçirdim. Bu renkleri canı gönülden sevdim. Sevmeye de devam edecem. Fakat üzüldüğüm tek nokta bu 6 senede takımdaki ailem olarak bildiğim abilerimin, büyüklerimin takımdan gideceğimi gelip söylemeleri yerine, gecenin bir vakti yine takımdan ayrılacak olan bir arkadaşım tarafından takımda istenilmediğimi öğrenmektir. Birkaç gün sonra da bunu bir haberde okumak beni çok derinden yaralayıp üzmüştür.

Önemli olan gitmek değildir. Futbolun içinde var olan bir durumdur. Ama bu ülkede futbolun bir yere kadar olduğunu bilmek de sadece bir sözü aklımıza getirir. ‘’ Futbol geçici, kalansa sadece o ailem olarak bildiğim insanlardır.’’ Yani kırgınlığım kişileredir. Asla Sarı Kırmızılı Parçalıya ve o güzel ambleme değildir.

Son olarak ise yeni sezon,yeni takım ve aynı hedefe durmadan ilerlemeye devam edeceğim. Sizleri seviyor, sayıyor ve kocaman kucaklıyorum. Kısacık bir aradan sonra tekrardan görüşmek dileğiyle Dumlupınar ailesi.” 

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