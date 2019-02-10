Kıran kırana maçtan, eşitlik çıktı

Hamitköy ile Yalova arasında oynanan zirvenin önemli maçı kıran kırana geçerken, futbolcuların birbirine tebrik ederek sahayı terk ettiği maç, 2-2 eşitlikle tamamlandı. İki kırmızı kartın çıktığı maçın sonunda Hamitköy cephesi hakemden şikayetçi oldu

Stadyum: Esat Erdoğmuş Stadı Hakemler: Turgay Misk, Halil Erdem, Necmi Bulut Hamitköy: Emre, Halil İbrahim, Salih, Michael (64.Dk Osman) Hüseyin, Furkan, Muhammet, İbrahim (45.Dk Hasan), Mert, Agit, Toykan (86.Dk Ardahan) Yalova: Kıvanç, Mehmet, Çağan, Mahmut (49.Dk Erkan) Civan, Selçuk, Gökan, İsmail, Hakan (84.Dk Mehmet Kum) Darbaz (87.Dk Metin) Taylan Goller: 37.Dk Taylan, 90.Dk İsmail ( Yalova), 73.Dk Toykan, 81.Dk Muhammet (Hamitköy) Kırmızı kart: 87.Dk Selçuk (Yalova), 89.Dk Hüseyin Çıdamlı (Hamitköy) Hamit SAKALLI K-PET Birinci Lig'de haftanın önemli maçında Hamitköy ile Yalova çekişmeli geçen maç sonunda 2-2 berabere kaldılar. İlk devrede Yalova, ikinci devrede ise Hamitköy daha etkili oynayan taraftı. 12.Dk: Yalova’da kazanılan köşe atışını kullanan İsmail’in ortasında Mehmet Kanat kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Emre gole izin vermedi. 17.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Toykan rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak kaleci Kıvanç gole izin vermedi 37.Dk : Yalova atağında gönderilen uzun topta kaleci Emre kalesini topu kontrol etmek için terketti ancak daha hızlı davranan Taylan vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 Yalova 45+1.Dk: Yalova atağında Hamitköy savunmasında Halil İbrahim topa vuramayınca top Taylan’ın önünde kaldı onun vuruşunda kaleci Emre’den seken topu savunma çizgiden uzaklaştırdı. 47.Dk: Yalova atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Taylan’ın vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi. 56.Dk: Yalova atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Taylan’ın şutunda kaleci Emre gole izin vermedi. 73.Dk: Hamitköy’de kazanılan frikiği kullanan Hüseyin Çıdamlı topu ceza sahasına ortaladı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Toykan’ın sert vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 1-1 Yalova 81.Dk: Hamitköy atağında Toykan’ın sağdan ortasında Muhammet net bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-1 Yalova 89.Dk: Yalova kontra atağında Taylan, Hüseyin Çıdamlı’nın müdahalesiyle yerde kalımca hakem Turgay Misk kırmızı kartla Hüseyin’i oyun dışına gönderdi. Kazanılan frikiği kullanan İsmail’in vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 2-2 Yalova