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Kıran kırana maçtan, eşitlik çıktı

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Hamitköy ile Yalova arasında oynanan zirvenin önemli maçı kıran kırana geçerken, futbolcuların birbirine tebrik ederek sahayı terk ettiği maç, 2-2 eşitlikle tamamlandı. İki kırmızı kartın çıktığı maçın sonunda Hamitköy cephesi hakemden şikayetçi oldu

Kıran kırana maçtan, eşitlik çıktı
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Stadyum: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Halil Erdem, Necmi Bulut

Hamitköy: Emre, Halil İbrahim, Salih, Michael (64.Dk Osman)  Hüseyin, Furkan, Muhammet, İbrahim (45.Dk Hasan), Mert, Agit, Toykan (86.Dk Ardahan)

Yalova: Kıvanç, Mehmet, Çağan, Mahmut (49.Dk Erkan) Civan, Selçuk, Gökan, İsmail, Hakan (84.Dk Mehmet Kum) Darbaz (87.Dk Metin) Taylan

Goller: 37.Dk Taylan, 90.Dk İsmail ( Yalova), 73.Dk Toykan, 81.Dk Muhammet (Hamitköy)

Kırmızı kart: 87.Dk Selçuk (Yalova), 89.Dk Hüseyin Çıdamlı (Hamitköy)

Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Lig'de haftanın önemli maçında Hamitköy ile Yalova çekişmeli geçen maç sonunda 2-2 berabere kaldılar. İlk devrede Yalova, ikinci devrede ise Hamitköy daha etkili oynayan taraftı.

12.Dk: Yalova’da kazanılan köşe atışını kullanan İsmail’in ortasında Mehmet Kanat kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Emre gole izin vermedi.

17.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Toykan rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak kaleci Kıvanç gole izin vermedi

37.Dk : Yalova atağında gönderilen uzun topta kaleci Emre kalesini topu kontrol etmek için terketti ancak daha hızlı davranan Taylan vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 Yalova

45+1.Dk: Yalova atağında Hamitköy savunmasında Halil İbrahim topa vuramayınca top Taylan’ın önünde kaldı onun vuruşunda kaleci Emre’den seken topu savunma çizgiden uzaklaştırdı.

47.Dk: Yalova atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Taylan’ın vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi.

56.Dk: Yalova atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Taylan’ın şutunda kaleci Emre gole izin vermedi.

73.Dk: Hamitköy’de kazanılan frikiği kullanan Hüseyin Çıdamlı topu ceza sahasına ortaladı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Toykan’ın sert vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 1-1 Yalova

81.Dk: Hamitköy atağında Toykan’ın sağdan ortasında Muhammet net bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-1 Yalova

89.Dk: Yalova kontra atağında Taylan, Hüseyin Çıdamlı’nın müdahalesiyle yerde kalımca hakem Turgay Misk kırmızı kartla Hüseyin’i oyun dışına gönderdi. Kazanılan frikiği kullanan İsmail’in vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 2-2 Yalova

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