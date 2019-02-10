Kıran kırana maçtan, eşitlik çıktı

Stadyum: Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Halil Erdem, Necmi Bulut
Hamitköy: Emre, Halil İbrahim, Salih, Michael (64.Dk Osman) Hüseyin, Furkan, Muhammet, İbrahim (45.Dk Hasan), Mert, Agit, Toykan (86.Dk Ardahan)
Yalova: Kıvanç, Mehmet, Çağan, Mahmut (49.Dk Erkan) Civan, Selçuk, Gökan, İsmail, Hakan (84.Dk Mehmet Kum) Darbaz (87.Dk Metin) Taylan
Goller: 37.Dk Taylan, 90.Dk İsmail ( Yalova), 73.Dk Toykan, 81.Dk Muhammet (Hamitköy)
Kırmızı kart: 87.Dk Selçuk (Yalova), 89.Dk Hüseyin Çıdamlı (Hamitköy)
Hamit SAKALLI
K-PET Birinci Lig'de haftanın önemli maçında Hamitköy ile Yalova çekişmeli geçen maç sonunda 2-2 berabere kaldılar. İlk devrede Yalova, ikinci devrede ise Hamitköy daha etkili oynayan taraftı.
12.Dk: Yalova’da kazanılan köşe atışını kullanan İsmail’in ortasında Mehmet Kanat kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Emre gole izin vermedi.
17.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Toykan rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak kaleci Kıvanç gole izin vermedi
37.Dk : Yalova atağında gönderilen uzun topta kaleci Emre kalesini topu kontrol etmek için terketti ancak daha hızlı davranan Taylan vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 Yalova
45+1.Dk: Yalova atağında Hamitköy savunmasında Halil İbrahim topa vuramayınca top Taylan’ın önünde kaldı onun vuruşunda kaleci Emre’den seken topu savunma çizgiden uzaklaştırdı.
47.Dk: Yalova atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Taylan’ın vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi.
56.Dk: Yalova atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Taylan’ın şutunda kaleci Emre gole izin vermedi.
73.Dk: Hamitköy’de kazanılan frikiği kullanan Hüseyin Çıdamlı topu ceza sahasına ortaladı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Toykan’ın sert vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 1-1 Yalova
81.Dk: Hamitköy atağında Toykan’ın sağdan ortasında Muhammet net bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-1 Yalova
89.Dk: Yalova kontra atağında Taylan, Hüseyin Çıdamlı’nın müdahalesiyle yerde kalımca hakem Turgay Misk kırmızı kartla Hüseyin’i oyun dışına gönderdi. Kazanılan frikiği kullanan İsmail’in vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 2-2 Yalova