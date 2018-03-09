banner107
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
14 0
13 0
7 0
18 0
27 0
17 0
Büyüleyici şıklık yarışı
Büyüleyici şıklık yarışı
71 0
Anlamlı turnuva tamamlandı
Anlamlı turnuva tamamlandı
197 0
banner82
banner147

Kimmich Bayern Münih'le 3 yıl daha

banner27

Kimmich Bayern Münih'le 3 yıl daha
banner137

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Joshua Kimmich'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresinin 3 yıl daha uzatılarak 30 Haziran 2023 tarihine getirilmesi konusunda Alman oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren 23 yaşındaki yetenek, "Kendimi en yüksek seviyede geliştirmeme olanak sağladığı için kulübüme hep minnettar oldum. Gelişimimi sürdürerek Bayern Münih ve milli takımdaki yerimi daha da sağlamlaştırmak istiyorum." diye konuştu.

Avrupa'nın en yetenekli sağ bekleri arasında gösterilen Alman oyuncu, bu sezon Bayern Münih formasıyla 33 maçta 4 gol attı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.