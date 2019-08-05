Kimlik ibrazı, mecburi olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 8 Ağustos 2019 Perşembe günü başlayacak olan U12 Ligi ile ilgili kulüplere bilgilendirme yaptı.

Yapılan açıklamada ligde forma giyecek olan ve koruma listelerine yazılan tüm futbolcuların maç günlerinde, kimlik kartları veya kimlik kartı fotokopilerini yanlarında getirmeleri gerektiği belirtildi. Kimlik işlemleri yapılmayan futbolcuların, doğum belgelerini bulundurması istendi. Söz konusu evrak ve/veya evrakları yanında bulundurmayan futbolcuların ilgili maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

Maçı yönetecek hakemlerin karşılaşma öncesinde oyuncuları kontrol edeceği ve bu sebeple kimlik kartlarının önemli olduğu vurgulandı.