Kim: Bu şartlarda futbol olmaz

Gökhan Kim, “BTM’deki oyuncuların çoğu süreç sonunda işsiz kalacaktır. İnsanların geçim derdiyle uğraşırken, akıllarını futbola veremezler. Bu şartlarda futbol bence doğru olmaz.” açıklamasını yaptı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, BTM İkinci Ligi başlayamamıştı.

BTM İkinci Ligin oynanıp oynanması ile ilgili olarak bu ligde mücadele edecek kulüp yetkilileri sosyal medyada açıklamalarda bulundular.

Esentepe bölgesinde alt yapı denince akla gelen ilk isim olan, Bahçeli’yi yeni sezona hazırlayan Gökhan Kim desosyal medyada açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

“BTM’deki oyuncuların çoğu özel sektör çalışanıdır. Büyük ihtamalle de süreç sonunda birçoğu işsiz kalacaktır.

İnsanların geçim derdiyle uğraşırken, akıllarını futbola vermelerinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Kulüplerin de sponsor, bilet, balo, reklam, aidat vb. gelirleri olmayacağına göre, bu şartlarda futbol bence doğru olmaz.