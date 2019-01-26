Kıbrıslılar, İzmir’de buluştu

Niyazi ERGÜLEN (Seferihisar/İZMİR)

Türkiye Süper Lig takımlarında forma giyen Kıbrıslı Türk futbolcular, dün İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Gümüldür Stadı’nda oynanan maçta rakip oldular.

Göztepe U21 Takımı’nda forma giyen Zihni Temelci ile Galatasaray U21 Takımı’nda forma giyen Ahmet Sivri, dün yağmur altında oynanan maçta birbirleri ile kıyasıya ancak dostça bir mücadele içine girdiler. Ağır zeminde oynanan maç başladığı gibi 0-0 sona ererken, Yenicami Akademi’den takım arkadaşı olan her 2 futbolcu birbirlerine başarılar dilediler.