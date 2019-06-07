Kıbrıslı Türk, Avustralya'nın kaptanı

Kıbrıslı Türk futbolcu Aziz Behiç, Avusturalya Milli Takımının Kore ile oynayacağı maçta Avusturalya kaptanı olarak sahaya çıkacak.

Soydan SAKALLI

Kıbrıslı Türk futbolcu Aziz Behiç, Avusturalya Milli Takımının Kore ile yapacağı dostluk maçında Avusturalya kaptanı olarak sahaya çıkacak.

Yıllardır Avustralya Milli Takımında forma giyen başarılı sol kanat futbolcusu Aziz Behiç, Kore'de Cuma akşamı saat 21:00'de oynanacak olan Kore - Avustralya maçında kaptan olarak sahaya çıkacak.

Bursaspor ve PSV Eindhoven'de oynamış olan 28 yaşındaki Mağusa kökenli Kıbrıslı Türk futbolcu, yeni sezon öncesinde Başakşehir'e transfer olmuştu. Aziz Behiç, 2018 Dünya Kupasında da Avustralya forması giymişti.