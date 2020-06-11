Kıbrıslı Altan, Antalya’da parlıyor

Kıbrıslı kökenli Antalya Kadriyespor futbolcusu Altan Güler, Türkiye Futbol Federasyonu Alt Ligler sayfası tarafından keşfedilmeyi bekleyen genç yıldız adayı olarak tanıtıldı

Hamit SAKALLI

Dedesi Kıbrıslı olan Altan Güler, Türkiye Futbol Federasyonu Alt Ligler sayfası tarafından keşfedilmeyi bekleyen genç yıldız adayı olarak tanıtıldı.

Hamitköylü olan eski futbolcu dedesi Mahmut Yürün’ün izinden giden Altan Güler, Antalya Süper Amatör takımlarından Kadriyespor forması giyiyor. Mahmut Yürün, Beşiktaş’ın efsane futbolcuları Ulvi, Gökhan ve Rıza ile birlikte forma giymişti.

Antalya’da yaşayan 2002 doğumlu Altan Güler, bu sezon attığı 9 gol ve yaptığı 14 asist ile dikkatleri üzerine çekti. Sağ – sol kenar oynayan genç futbolcu, her iki ayağını da en iyi şekilde kullanabiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Alt Ligler sayfası,genç futbolcu Altan Güler’i Türkiye 3. Lig takımları için iyi bir seçenek olabileceğini yazdı.