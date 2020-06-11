banner411
banner69
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
584 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
219 0
 
65 0
Floyd, altın tabutla gömülüyor
Floyd, altın tabutla gömülüyor
135 0
32 0
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
510 2
33 0
banner460

Kıbrıslı Altan, Antalya’da parlıyor

banner27

Kıbrıslı kökenli Antalya Kadriyespor futbolcusu Altan Güler, Türkiye Futbol Federasyonu Alt Ligler sayfası tarafından keşfedilmeyi bekleyen genç yıldız adayı olarak tanıtıldı

Kıbrıslı Altan, Antalya’da parlıyor

Hamit SAKALLI

Dedesi Kıbrıslı olan Altan Güler, Türkiye Futbol Federasyonu Alt Ligler sayfası tarafından keşfedilmeyi bekleyen genç yıldız adayı olarak tanıtıldı.
Hamitköylü olan eski futbolcu dedesi Mahmut Yürün’ün izinden giden Altan Güler, Antalya Süper Amatör takımlarından Kadriyespor forması giyiyor. Mahmut Yürün, Beşiktaş’ın efsane futbolcuları Ulvi, Gökhan ve Rıza ile birlikte forma giymişti.

Antalya’da yaşayan 2002 doğumlu Altan Güler, bu sezon attığı 9 gol ve yaptığı 14 asist ile dikkatleri üzerine çekti. Sağ – sol kenar oynayan genç futbolcu, her iki ayağını da en iyi şekilde kullanabiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Alt Ligler sayfası,genç futbolcu Altan Güler’i Türkiye 3. Lig takımları için iyi bir seçenek olabileceğini yazdı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.