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Kıbrıs Kupasında tarih değişikliği

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Kıbrıs Kupasında tarih değişikliği
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupasında çeyrek final ve yarı final maç tarihleri değişti.

Yeni programa göre Çeyrek Final 1.maçları 6 Mart 2019 Çarşamba günü, Çeyrek Final 2.maçları da 27 Mart 2019 Çarşamba günü oynanacak. Yarı Final 1.maçları 10 Nisan 2019 Çarşamba günü oynanırken, Yarı Final 2.maçları da 24 Nisan 2019 Çarşamba günü oynanacak. KTFF, Kıbrıs Kupası finalinin tarihini daha sonra duyuracak.

Öte yandan Çeyrek Final eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi de 20 Şubat Çarşamba günü saat 15.30'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

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