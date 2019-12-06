Kıbrıs Kupası maçlarının stadları açıklandı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 1.Tur eşleşmeleri belli olmuştu.
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli olan eşleşmelerde maçların oynanacağı stadlar şöyle;
Cihangir Stadı: Cihangir GSK – Ozanköy SK
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı Limasol – Çanakkale TSK
Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı: Karşıyaka ASK – Baf Ülkü Yurdu
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova SK – Binatlı YSK
Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya KOSK – Görneç KSK
Yenicami AK – Doğancı SK (Doğancı ligden çekildiği için maç oynanmayacak)
Dörtyol Stadı: Dörtyol SK – Gençlik Gücü TSK
Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta TBSK – Merit Alsancak Yeşilova SK
Gönyeli Stadı: Gönyeli SK – Maraş GSK
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy ŞHSK – Esentepe KKSK
Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe GBSK – Lefke TSK
Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl SK – Doğan Türk Birliği
Lefkoşa Atatürk Stadı: Göçmenköy İYSK – Girne Halk Evi
Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK – Yonpaş Dumlupınar TSK
Paşaköy 100. Yıl Stadı: Mesarya SK – Çetinkaya TSK
İskele Cumhuriyet Stadı: L. Gençler Birliği SK – Mağusa Türk Gücü