Kıbrıs Kupası maçlarının stadları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 1.Tur eşleşmeleri belli olmuştu. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli olan eşleşmelerde maçların oynanacağı stadlar şöyle; Cihangir Stadı: Cihangir GSK – Ozanköy SK Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı Limasol – Çanakkale TSK Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı: Karşıyaka ASK – Baf Ülkü Yurdu Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova SK – Binatlı YSK Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya KOSK – Görneç KSK Yenicami AK – Doğancı SK (Doğancı ligden çekildiği için maç oynanmayacak) Dörtyol Stadı: Dörtyol SK – Gençlik Gücü TSK Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta TBSK – Merit Alsancak Yeşilova SK Gönyeli Stadı: Gönyeli SK – Maraş GSK Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy ŞHSK – Esentepe KKSK Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe GBSK – Lefke TSK Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl SK – Doğan Türk Birliği Lefkoşa Atatürk Stadı: Göçmenköy İYSK – Girne Halk Evi Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK – Yonpaş Dumlupınar TSK Paşaköy 100. Yıl Stadı: Mesarya SK – Çetinkaya TSK İskele Cumhuriyet Stadı: L. Gençler Birliği SK – Mağusa Türk Gücü