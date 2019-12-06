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Kıbrıs Kupası maçlarının stadları açıklandı

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Kıbrıs Kupası maçlarının stadları açıklandı

Kıbrıs Kupası maçlarının stadları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 1.Tur eşleşmeleri belli olmuştu.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli olan eşleşmelerde maçların oynanacağı stadlar şöyle;

Cihangir Stadı: Cihangir GSK – Ozanköy SK

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı Limasol – Çanakkale TSK

Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı: Karşıyaka ASK – Baf Ülkü Yurdu

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova SK – Binatlı YSK

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya KOSK – Görneç KSK

Yenicami AK – Doğancı SK (Doğancı ligden çekildiği için maç oynanmayacak)

Dörtyol Stadı: Dörtyol SK – Gençlik Gücü TSK

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta TBSK – Merit Alsancak Yeşilova SK

Gönyeli Stadı: Gönyeli SK – Maraş GSK

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy ŞHSK – Esentepe KKSK

Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe GBSK – Lefke TSK

Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl SK – Doğan Türk Birliği

Lefkoşa Atatürk Stadı: Göçmenköy İYSK – Girne Halk Evi

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK – Yonpaş Dumlupınar TSK

Paşaköy 100. Yıl Stadı: Mesarya SK – Çetinkaya TSK

İskele Cumhuriyet Stadı: L. Gençler Birliği SK – Mağusa Türk Gücü
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