Kıbrıs Kupası kura çekim tarihi belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.tura yükselen takımlar belli oldu.
KTFF yaptığı açıklamada tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak 2. tur maçlarının kura çekiminin 8 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 14.30’da Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirileceğini duyurdu. Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2. tur maçları 5 Şubat 2020 Çarşamba günü oynanacak.
16 takım üst tura yükseldi
1.turda oynanan maçlar sonunda tur atlayan takımlar şöyle; Mağusa Türk Gücü, Cihangir GSK, Türk Ocağı Limasol, Karşıyaka ASK, Binatlı YSK, Düzkaya KOSK, Yenicami AK, Gençlik Gücü TSK, Merit Alsancak Yeşilova SK, Gönyeli SK, Hamitköy ŞHSK, Lefke TSK, Doğan Türk Birliği, Göçmenköy İYSK, Küçük Kaymaklı TSK, Çetinkaya TSK