Kıbrıs Kupası ilk tur eşleşmeleri belli oldu

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 1.Tur kura çekimi gerçekleştirilirken, eşleşmeler de belli oldu. Doğancı ile eşleşen Yenicami ilk turu bay geçecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nda 1.Tur eşleşmeleri belli oldu. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucu eşleşmeler belirlendi. Kupada 1.Tur maçları 28 Aralık 2019 Cumartesi günü oynanacak. Eşleşmeler şöyle; Cihangir GSK – Ozanköy SK Türk Ocağı Limasol – Çanakkale TSK Karşıyaka ASK – Baf Ülkü Yurdu Yalova SK – Binatlı YSK Düzkaya KOSK – Görneç KSK Yenicami AK – Doğancı SK Dörtyol SK – Gençlik Gücü TSK Lapta TBSK – Merit Alsancak Yeşilova SK Gönyeli SK – Maraş GSK Hamitköy ŞHSK – Esentepe KKSK Mormenekşe GBSK – Lefke TSK Bostancı Bağcıl SK – Doğan Türk Birliği Göçmenköy İYSK – Girne Halk Evi Küçük Kaymaklı TSK – Yonpaş Dumlupınar TSK Mesarya SK – Çetinkaya TSK L. Gençler Birliği SK – Mağusa Türk Gücü