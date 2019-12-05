Kıbrıs Kupası ilk tur eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nda 1.Tur eşleşmeleri belli oldu.
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucu eşleşmeler belirlendi. Kupada 1.Tur maçları 28 Aralık 2019 Cumartesi günü oynanacak.
Eşleşmeler şöyle;
Cihangir GSK – Ozanköy SK
Türk Ocağı Limasol – Çanakkale TSK
Karşıyaka ASK – Baf Ülkü Yurdu
Yalova SK – Binatlı YSK
Düzkaya KOSK – Görneç KSK
Yenicami AK – Doğancı SK
Dörtyol SK – Gençlik Gücü TSK
Lapta TBSK – Merit Alsancak Yeşilova SK
Gönyeli SK – Maraş GSK
Hamitköy ŞHSK – Esentepe KKSK
Mormenekşe GBSK – Lefke TSK
Bostancı Bağcıl SK – Doğan Türk Birliği
Göçmenköy İYSK – Girne Halk Evi
Küçük Kaymaklı TSK – Yonpaş Dumlupınar TSK
Mesarya SK – Çetinkaya TSK
L. Gençler Birliği SK – Mağusa Türk Gücü