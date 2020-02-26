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Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 1. Karşılaşmaları tamamlandı

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Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 1. Karşılaşmaları tamamlandı

Nicosia Grup Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 1. Karşılaşmaları Sonuçları şöyle:
Göçmenköy - DTB 0-1
MTG - Cihangir 2-0
TOL - Çetinkaya 2-1 
K Kaymaklı Yenicami 0-4

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