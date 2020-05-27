Kenan Özer’den, Urcan Vangöl Akademisi’ne yardım

Gaziantep Futbol Kulübünde profesyonel futbol hayatını sürdüren Kenan Özer, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi’ne sportif malzeme yardımında bulundu

Son dönemde yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi’ne, Kenan Özer’den anlamlı bir yardım geldi.

Türkiye Süper Liginde Gaziantep Futbol Kulübünde profesyonel futbol hayatını sürdüren Kenan Özer, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi’ne sportif malzeme yardımında bulundu.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi’nden yardımla ilgili yapılan açıklamada “İyi birey iyi sporcu yetiştirme yolunda nice Kenan Özerleri ülkemize kazandırma çalışmalarımız devam edecektir. Çocuklarımız adına kendisine yürekten teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.