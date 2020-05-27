banner411
banner69
Piromaniye; Ateşşin Hazzı
Piromaniye; Ateşşin Hazzı
11 0
Dörtyol yoğun çalışıyor
Dörtyol yoğun çalışıyor
105 0
 
Transfer olduğu takımlar küme düşüyor!
Transfer olduğu takımlar küme düşüyor!
379 0
Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları sürüyor
Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları sürüyor
103 0
Paşaköy'de 10 zeytin ağacı ve buğday tarlası yandı
Paşaköy'de 10 zeytin ağacı ve buğday tarlası yandı
40 0
Kıbrıs’ta Bayramlar
Kıbrıs’ta Bayramlar
87 0
Leipzig deplasmanda fark attı
Leipzig deplasmanda fark attı
32 0
banner449

Kenan Özer’den, Urcan Vangöl Akademisi’ne yardım

banner27

Gaziantep Futbol Kulübünde profesyonel futbol hayatını sürdüren Kenan Özer, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi’ne sportif malzeme yardımında bulundu

Kenan Özer’den, Urcan Vangöl Akademisi’ne yardım

Son dönemde yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi’ne, Kenan Özer’den anlamlı bir yardım geldi.

Türkiye Süper Liginde Gaziantep Futbol Kulübünde profesyonel futbol hayatını sürdüren Kenan Özer, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi’ne sportif malzeme yardımında bulundu.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi’nden yardımla ilgili yapılan açıklamada “İyi birey iyi sporcu yetiştirme yolunda nice Kenan Özerleri ülkemize kazandırma çalışmalarımız devam edecektir. Çocuklarımız adına kendisine yürekten teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.