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Kenan Karaman, Fenerbahçe’nin yakın takibinde

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Fenerbahçe yeni sezon için güçlü bir kadro kurmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, FortunaDüsseldorflu Kenan Karaman'ı listesine aldı

Kenan Karaman, Fenerbahçe’nin yakın takibinde

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, FortunaDüsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı yakın takibe aldı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon kanat ve forvet rotasyonunda milli futbolcuyu kullanmayı düşünüyor.

Fenerbahçe, ligler sona erdiğinde Kenan Karaman için girişimde bulunacak. Bundesliga'da iyi bir sezon geçiren 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde özel bir madde var.

27 puanla 16. sırada bulunan FortunaDüsseldorf küme düşerse; Kenan Karaman 2 milyon euro başka bir takıma transfer olabilir.

Zatürre hastalığına yakalanan Kenan, uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Bu sezon 14 lig maçında görev yapan milli futbolcu, son 5 karşılaşmada attığı 5 golle takımına önemli katkı sağladı.

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