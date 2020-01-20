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Kemal evine döndü

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Sezon başında BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekibi Serdarlı’ya kiralanan ve devreyi buradatamamlayan genç kanat oyuncusu Kemal Barbet, yeniden Yenicami’ye döndü

Kemal evine döndü

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligin ikinci devresine kendi futbolcularını takıma döndürerek hazırlanan Yenicami, genç fubtolcu Kemal Barbet’i de yeniden takıma döndürdü.

Sezon başında BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekibi Serdarlı’ya kiralanan ve devreyi burada tamamlayan genç kanat oyuncusu Kemal Barbet, ikinci devrede A Takım ile antrenmanlara çıkıp, U21 Takımında forma giyecek. Kemal ihtiyaç olması durumunda ise A Takım kadrosuna alınacak.

Kemal Barbet, Yenicami’nin geçtiğimiz gün Gençlik Gücü’ne karşı 2-1 kaybettiği hazırlık maçında da takımının formasını giydi.

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