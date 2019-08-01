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Kehinde geldi

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Kehinde geldi
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Süper Ligin Batı temsilcilerinden Binatlı'da toparlanma çalışmaları sürerken yabancı oyuncular da takıma katılmaya başladı. Binatlı'nın yeni sezon kadrosunda yer alacak olan Kehinde dün adaya geldi. Binatlı geçtiğimiz gün de 4 yerli futbolcuya imzaları attırarak kadrosunu takviye etmişti.

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