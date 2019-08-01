Kehinde geldi

Süper Ligin Batı temsilcilerinden Binatlı'da toparlanma çalışmaları sürerken yabancı oyuncular da takıma katılmaya başladı. Binatlı'nın yeni sezon kadrosunda yer alacak olan Kehinde dün adaya geldi. Binatlı geçtiğimiz gün de 4 yerli futbolcuya imzaları attırarak kadrosunu takviye etmişti.
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