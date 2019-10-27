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Kazanmak istemediler

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Binatlı ile Göçmenköy yakaladıkları net pozisyonları değerlendiremeyerek berabere kaldılar. Binatlı, Muammer ile 1 de penaltı vuruşundan yararlanamadı

Kazanmak istemediler
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Stad: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Mehmet Ekşici, Cemal Sarı

Binatlı: Yunus ,Berkem ,Debola ,Mehmet Neşe (Mehmet Ali) Kemal (Serkan) Bayram ,Mustafa ,Muammer , Habibi ,Alattin ,Moses

Göçmenköy: Ozan ,Kemal ,Lawal ,Reşit (Erin) Neval (Mevlüt) Ahmet Coşkun, John Okoli, Joseph ,Ömer ,Rahmi ,Fikret (Mevlüt)

Goller: Dk.42 Mustafa Süzgen (Binatlı) – Dk.70 (P) John Okoli (Göçmenköy)

K-Pet Süper Lig’in 7’nci haftasında Binatlı ile Göçmenköy Üner Berkalp Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Yağmur altında oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlanırken, Binatlı 42. dakikada Mustafa Süzgen’in attığı frikik golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Göçmenköy’ün 70’nci dakikada kazandığı penaltı vuruşunda John Okoli’nin attığı golle skor eşitlendi. 1-1

Maçın 88. dakikasında Binatlı’nın kazandığı penaltı vuruşunda Muammer şutu direkten döndü. Uzatma dakikalarında ise Göçmenköy, Joseph ile net pozisyonları harcayınca

maç 1-1 beabere tamamlandı.

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