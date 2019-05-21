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"Kazanıp Süper Lige çıkmak istiyoruz"

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Ozanköy’ün teknik direktörü Rıza Erseven, Hamitköy ile oynayacakları maçı kazanıp Süper Lige çıkmak istediklerini açıkladı

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"Kazanıp Süper Lige çıkmak istiyoruz"
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K-PET Birinci Lig play off grubu final maçında Perşembe akşamı Üner Berkalp Stadında, saat 19:30’da Hamitköy ile karşılaşacak olan Ozanköy’ün teknik direktörü Rıza Erseven maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

K-PET Süper Lige yükselecek olan üçüncü takımın belirleneceği maç öncesinde Rıza Erseven’in açıklamaları şöyle:

“30 maçlık final serisi bitti. Sıcaklar içerisinde 2 maç daha oynadık. Artık sezonun son maçına çıkacağız.

Oyuncularımızı antrenman yapmaya motive ediyoruz. Sonuçta üzerlerinde bütün yılın yoğunluğu var.

Perşembe akşamı kazanmak için maça çıkacağız. Kazanıp Süper Lige çıkmak istiyoruz. Bir üst lige çıkmak için elimizden geleni yapacağız.

Son maç ne özür ne de mazaret kabul etmez. Çünkü maç, çok önemlidir. Kazanırsak sevineceğiz. Kaybedersek de rakibimizi tebrik edeceğiz. Taraftarımız da son maça gelip takımımızı desteklesinler.”

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